Licia Furlan, zadnja barkovljanska rožnarca, je na Trgu sv. Antona že prava inštitucija. Izhaja iz ene tolikih barkovljanskih družin, ki so se v preteklosti ukvarjale s cvetličarstvom. Licia že nekaj let rož ne ponuja več pri Rusem mostu, prav tako jih več ne goji v Barkovljah. S svojo prijazno besedo in šopkom dišečega cvetja pa vseeno nariše nasmeh na obrazu vsakogar, ki tudi za trenutek, premamljen od barv in opojnega vonja svežega cvetja, postoji pred njeno stojnico.