Zborovski koncerti popestrili praznične večere

Živahen zborovski svet v božičem času ni miroval, koncerte so imeli številni slovenski pevski sestavi. V kriški cerkvi so nastopili domač mednarodna operna akademija, ženski pevski zbor Prosek-Kontovel, vokalni kvartet ter inštrumentalni trio in združeni cerkveni zbori iz Križa, Velikega Dola pri Komnu in Sel na Krasu. Na Proseku sta zapela Dekliška pevska skupina Vesela pomlad in Jacobus Gallus.

Pri Sv.Ivanu je nastopil Mittelvoz Ensemble in 4 Bellows 4 Tales ter Harmonikarski orkester Alamut. V Socerbski jami je nastopila vokalna skupina Cantate Domino iz Kočevja, v miljski stolnici pa MePZ Hrast iz Doberdoba.