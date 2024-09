Zgoniški Sinergični vrt

Na Fruševci nedaleč od zgoniške občinske stavbe so v torek, 24. septembra, predali namenu Sinergični vrt. Mala idila sredi vasi diši po sivki in rožmarinu, ob pravem času pa bo objeta v rdeče vrtnice. Prostor, ki ga namenjajo skupnosti, je nastal s sodelovanjem med organizacijo Cest, ki skrbi za osebe s posebnimi potrebami, Skladom Mitja Čuk, zgoniško občino, tamkajšnjo osnovno šolo Lojze Kokoravec Gorazd - 1. maj 1945 ter sesljanskim centrom CEO-VZS. Cest se je pred časom odzval na deželni razpis in za ureditev prostora prejel 5000 evrov.