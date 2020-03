Bagri vlivajo upanje

Nekaj se končno premika ... Bagri in tovornjaki so se pred nekaj dnevi pojavili na območju nekdanje tovarne Detroit v Ronkah, ki je zaprta že šest let. Govori se, da naj bi se obetala nova gospodarska dejavnost oz. da naj bi območje prevzela industrijska družba, ki je sicer že prisotna v goriški pokrajini. Ronški župan Livio Vecchiet govoric ne potrjuje, vendar jih hkrati ne demantira, tako da v Ronkah upajo, da bo nekoč uspešna tovarna res čim prej ponovno zaživela, čeprav s čisto novimi vsebinami.Tovarno so zaprli decembra 2014; do maja 2015 so odpeljali večji del strojev in opreme, nakar je proizvodna hala samevala do današnjih dni. Tovarno Detroit sta brata Walter in Ennio De Rigo odprla v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat je družba poslovala v Tržiču, nakar so jo preselili v Ulico Redipuglia v Ronke, in sicer v industrijski kompleks, ki ga je svojčas zgradila družba Fiat. V ronški tovarni so proizvajali hladilnike za trgovine in markete, ki so jih izvažali po celem svetu, vendar se je naposled podjetje De Rigo odločilo za njeno zaprtje. Vodstvo podjetja je dalo prednost povečanju svoje tovarne v Sedicu pri Bellunu in novim naložbam v Srbiji. Delavci in sindikati so skušali preprečiti zaprtje z manifestacijami in shodi, vendar niso uspeli prepričati lastništva obrata. Tako je na cesti ostalo 124 delavcev. Po zaprtju se je nekaj podjetnikov zanimalo za prevzem industrijske hale, vendar je zatem vse skupaj ostalo le pri besedah. Tokrat naj bi bilo drugače.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.