Bomba je na varnem, nevtralizirali jo bodo 10. marca

Potem ko je bila včeraj na območju novogoriške železniške postaje najdena neeksplodirana 250-kilogramska letalska bomba angleške izdelave iz prve svetovne vojne, so danes pristojni v Novi Gorici predstavili več informacij o sami najdbi in nadaljnjih postopkih. Srečanja z novinarji so se udeležili Aljaž Leban, vodja Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severne Primorske, Marko Tribušon, podžupan novogoriške mestne občine, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije in Sejad Jušić, komandir Policijske postaje Nova Gorica.

V naslednjih dneh se bo nadaljevalo s pregledom območja severno od novogoriške železniške postaje na razdalji približno 500 metrov, kjer naj bi bilo v drugi svetovni vojni odvrženih največ bomb, so med drugim povedali. V primeru, da bodo našli še kakšno ubojno sredstvo, bo postopek nevtralizacije potekal istega dne kot nevtralizacija omenjene bombe. Napovedali so jo za nedeljo, 10. marca, ko je predvidena tudi evakuacija bližnjega prebivalstva. O poteku dogodkov, točnem datumu evakuacije in navodilih zanjo bodo sicer pretivalce pravočasno obvestili v prihodnjem tednu. Evakuacija bo potrebna na čezmejnem območju, zato so že obvestili pristojne organe v Gorici. Prenova območja novogoriške železniške postaje bo potekala nemoteno, ustrezno so reorganizirali zgolj delo na gradbišču, so še sporočili.

