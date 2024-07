Turista pustila psička v vročem avtomobilu

Tuja turista sta pred nekaj dnevi kljub vročini pustila svojega psa v avtomobilu in se odpravila na aperitiv v enega izmed javnih lokalov v središču Gorice. Psička je v vozilu opazil mimoidoči, ki se je takoj zatem odločil, da bo v svoj mobilni telefon vtipkal interventno številko 112.

Na kraj so prišli goriški karabinjerji, ki so iz avtomobila rešili psa in po eni uri iskanja izsledili njuna lastnika. Turista sta pustila nekoliko odprto okno, kar sicer še ni bilo dovolj, da bi bila temperatura v notranjosti vozila dovolj nizka. Psiček je bil ob prihodu karabinjerjev dehidriran, najprej so mu dali vodo in ga po pregledu živinozdravnika zaupali v oskrbo zavetišču za domače živali.