Nocoj prvi koncert čezmejnega festivala Glasbe sveta

Z nocojšnjim koncertom kubanske skladateljice, pevke in violončelistke Ane Carle Maza, ki bo predstavila album Caribe, se bo začel čezmejni festival Glasbe sveta, ki bo do 3. avgusta potekal med obmejnima mestoma Novo Gorico in Gorico. Poleg glasbe prinaša tudi tržnico lokalnih pridelovalcev hrane in pijače.

Niz koncertov se začenja v parku Ville de Nordis na robu Solkanskega polja, prihodnji teden pa bodo zvoki in ritmi različnih držav in kontinentov odmevali na dvorišču Gradu Kromberk.

»13. edicija čezmejnega mednarodnega festivala Glasbe sveta/Musiche dal Mondo tudi to poletje prinaša barvit preplet različnih glasbenih tradicij in godb sveta ter pestro spremljevalno ponudbo lokalno pridelane hrane, pijač in drugih izdelkov na tržnici Dobrote sveta v amfiteatru Gradu Kromberk, ki je poleg Ville de Nordis v Gorici eno od dveh koncertnih prizorišč,« sporočajo organizatorji.

Festival nastaja v čezmejni koprodukciji med Goriškim muzejem ter društvoma KUD Morgan in Circolo Controtempo s podporo Mestne občine Nova Gorica. Del letošnjega programa se prepleta z novim sestrskim festivalom Zrcala meje/Specchi di confine, ki je posvečen gojenju čezmejnega dialoga skozi lokalno kulturno ponudbo.

V petek bo nastopil dunajski The Vegetable Orchestra, ki igra na inštrumente iz sveže zelenjave. V soboto je na programu koncert francoskega mojstra jazzovske kitare Birelija Lagrenea.

V Slovenijo se vrača francoski virtuoz, mojster harmonike in tangovskega bandoneona Richard Galliano s koncertom, ki temelji na glasbi ameriškega skladatelja Georgea Gershwina.

Skupni nastop tunizijskega pevca in virtuoza na bližnjevzhodni lutnji oud Dhaferja Youssefa in norveškega jazz kitarista Eivinda Aarseta obeta poslastico sodobnega jazza s saharsko-skandinavskim pridihom.

Ponovno sodelovanje s festivalom Sexto ‘Nplugged iz Pordenona pa prinaša nastop zvezde saharskega rocka in bluesa, tuareškega pevca in kitarista Bombina, izhaja iz programa.