Božiček obiskal goriški zapor

Božiček je kmalu po božiču s pomočjo goriškega odbora Rdečega križa, Massima Bressana iz deželne konference za prostovoljno delo in pravico ter združenja Insieme obiskal zapor v Barzellinijevi ulici, kjer je obdaril otroke zapornikov in jim omogočil, da so nekaj lepih trenutkov preživeli v družbi svojih očetov. Poleg božičkovega obiska so prostovoljci poskrbeli tudi za delavnico s klovni in skupinskimi plesi. Obisk je omogočila direktorica zapora Caterina Leva, dejavnosti so načrtovali skupaj s funkcionarko Margherito Venturoli in pravosodnimi policisti. Darila za otroke je priskrbela nadškofijska Karitas.