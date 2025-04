Caravaggio v počastitev EPK

V sklopu razstave Gorithia tra le pieghe del tempo je od danes v razstavnih prostorih Smart Space na sedežu Fundacije Goriške hranilnice na ogled Caravaggieva umetnina La presa di Cristo (Prijetje Kristusa). Predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin je med včerajšnjo svečanostjo poudaril, da želijo letošnjo Evropsko prestolnico kulturo počastiti ne samo s postavitvijo na ogled likovnega dela Caravaggia, temveč tudi z odprtjem nove razstavne sobe, v kateri so po novem na ogled restavrirani liturgični kodeksi iz zaklada oglejske bazilike, ki so bili doslej hranjeni v goriški semeniški knjižnici.

Caravaggieva umetnina iz nekdanje zbirke Ruffo je prišla v Gorico na podlagi sodelovanja s Fundacijo Banco Di Napoli; njen lastnik je zbiratelj Mario Bigetti. Michelangelo Merisi, ki je zaslovel z imenom Caravaggio, jo je naslikal leta 1602, delo mu je naročil rimski plemič Ciriaco Mattei. Likovno delo je posvečeno prijetju Kristusa, potem ko ga je Juda poljubil in tako razkrinkal njegovo identiteto vojakom. Umetnino postavljajo na ogled v okviru projekta Gorithia tra le pieghe del tempo, k bo v letošnjem letu Evropske prestolnice kulture posvečen spoznavanju tisočletne zgodovine Gorice. Predsednik Fundacije Alberto Bergamin je včeraj opozoril, da gre za kronanje dela, ki se je začelo leta 2017, medtem ko je direktorica osrednje goriške podporne ustanove Rossella Digiusto pristavila, da so se odločili za postavitev na ogled Caravaggieva dela v letošnjem letu ravno, da bi ga lahko občudovali tudi obiskovalci EPK 2025.

Sočasno s postavitvijo na ogled Caravaggieve umetnine so včeraj odprli tudi sobo, v kateri bodo razstavljeni liturgični kodeksi, ki segajo v obdobje od 12. do 15. stoletja. Okrašeni so z iluminiranimi inicialkami in cvetličnimi ornamenti.