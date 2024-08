Čezmejna, solidarnostna in kulturna

Od včerajšnjega dne in vključno do petka, 23. avgusta, je možna rezervacija čezmejne večerje oziroma aperitiva, ki bo v soboto, 24. avgusta, v sugestivnem okviru goriškega Raštela in Hiše Krainer. Borderless Dinner ni običajna večerja, gre namreč za prvo edicijo posebnega dogodka, ki ga nameravajo leta 2025 prirediti v še bogatejši obliki in ki združuje kulturo, umetnost, glasbo ter lokalno kulinarično in vinsko ponudbo.

Večerja bo ponudila tudi show cooking kuharske mojstrice Chiare Canzoneri. Dogodek prirejata Hiša Krainer Viarastelloquarantatre iz Gorice ter novogoriška restavracija Fabrika s pokroviteljstvom goriške občine in v okviru Sklada za male projekte GO! 2025. Organizator je Marco Treu, ki je včeraj z občinsko odbornico za kulturo Patrizio Artico in lastnikom stavbe Eugeniom Perissuttijem dogodek predstavil v Hiši Krainer.

Doživetje se bo začelo z aperitivom na dvoru Hiše Krainer ob 19. uri, še pred tem pa bosta v Raštelu Nicoletta Gobbo in Teresa Trovato okraševali ulico in izložbe. V sklopu kulturnega programa bo med 18.30 in 19.30 potekala delavnica klekljanja pod vodstvom Mariegrazie Giacomini in Milene Kalan Frančeškin ter srečanje z naslovom Čipke, iz Gorice v Idrijo, prej in potem in skozi Raštel.

Dva programa na isti lokaciji

Program večera se deli na dva dela: aperitiv in večerjo. Aperitiv na dvoru Krainer bo potekal v objemu umetnosti in glasbe. Ob 19.15 bo dogajanje s harfo spremljala Ester Pavlic, nato bo stripar Fabio Babich prenesel na platno čar Hiše Krainer. Spremljali ga bosta mlada pevka Sveva Furlani in harfistka Ester Pavlic. Od 21.10 dalje bo igral JazzInDuo, ki ga sestavljata Letizia Felluga in Mattia Romano.

Večerja bo potekala na prostem od 20.45 dalje. Meni bo privlačen miks lokalnih proizvodov, od vin Konzorcija Collio in čezmejne penine Sinefinis do Radenske, pršuta D’Osvaldo, sirov kmetije Zoff, specialne kave podjetja Goriziana in Fabrikinega bun burgerja. Že od 19. ure bo printmaker Nicholas Perra na delu ulice, kjer bo potekala večerja, skozi umetnost pripovedoval o prizorišču dogodka. Ob 22. uri bo na vrsti show cooking.

Zaključek bo ob 23. uri, udeleženci aperitiva oz. večerje pa bodo dobili zapestnico za prost vstop v sesljanski disko Base. Cena aperitiva in večerje v predprodaji znaša 65 evrov na osebo, cena aperitiva pa 15 evrov. Del izkupička bodo darovali društvu Le ali di Camilla. Razpoložljiva mesta za udeležbo na dogodek so omejena, zato organizatorji pozivajo k zgodnji rezervaciji (393-3377592).