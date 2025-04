Tatovi vdrli v kitajsko restavracijo

V azijski lokal Kung Fu Panda so v noči med sredo in četrtkom vdrli tatovi. Plen, ki so ga odnesli, je bil skromen, povzročili pa so precejšnjo gmotno škodo.

Kitajska restavracija, ki so jo pred kratkim prenovili, se nahaja sredi nekdanjega tovarniškega kompleksa Stock v Rojanu. Do pred kratkim je na istem mestu deloval kitajski bar. V prenovljenih prostorih se posvečajo pripravi kitajske hrane, predvsem tradicionalnega peciva baozi.

Po prenovi so na kraj upravitelji lokala postavili nadzorne kamere, katerih tatovi se niso prestrašili. Da bi vstopili v lokal, so izruli večje okno in do denarja prišli brez večjih težav. Na blagajni so upravitelji pustili ključ predala, v katerem je bilo približno 200 evrov. Ker plena ni bilo dovolj, so se tatovi zagnali na igralne avtomate in jih zlomili, da bi prišli do kovancev.

Koliko denarja je bilo v avtomatih, še ni znano, povzročena škoda pa je nedvomno večja od vrednosti ukradenih kovancev. Tatovi so ukradli tudi računalnik restavracije, prepričani, da bodo tako s sabo odnesli tudi posnetke nadzornih kamer. Okoli lokala pa je veliko drugih kamer, ki so ovekovečile njihov nočni naskok. Policija dogodek že preiskuje.