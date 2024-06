Čezmejni cvetoči balkoni s 35 udeleženci

Kdo nima rad s cvetjem okrašenega doma in lepo vzdrževanega vrta? Redkokdo. Vsi pa pri gojenju rastlin niso spretni kot udeleženci natečaja Cvetoči balkoni, vrtovi in okrasne zelenice, ki ga je tudi letos priredil Center za ohranjanje ljudskih tradicij iz Podturna in pri katerem je že drugič sodelovalo Turistično društvo iz Nove Gorice. Letošnji čezmejni natečaj je pritegnil rekordnih 35 udeležencev, od tega 10 iz Nove Gorice in okoliških krajev (Solkana, Kromberka, Rožne Doline in Lok) ter 25 iz Gorice.

Ljubitelje narave in privržence lepote so nagradili v sredo, 19. junija, v župnijski dvorani v Podturnu, kjer so razglasili zmagovalce v treh kategorijah - zelenjavni vrtovi, balkoni in zelenice. Dogodek je vodila tajnica društva iz Podturna Claudia Ursic, medtem ko je za prevajanje v slovenščino poskrbela Costanza Luis. Uvodoma je pozdravil župnik Ruggero Dipiazza, ki je poudaril pomen sodelovanja med dvema društvoma. Poudaril je, da je jezik pomemben, obstajajo pa tudi drugi načini, kako se lahko Italijani in Slovenci sporazumevajo in povezujejo.

V kategoriji vrtov se je na prvo mesto uvrstil Ferruccio Mužič. Žirijo je prepričal s svojim zelenjavnim vrtom, ki zajema tudi del sosedovega zemljišča, ter sedemdesetimi bujnimi paradižnikovimi sadikami. Gabriella Sfiligoi je bila zmagovalka v kategoriji balkonov, najbolj pa je pozornost pritegnila in navdušila gledalce Orietta Chiaramonte, ki z veliko mero natančnosti skrbi za vsak kotiček svojega dvorišča. »Čudovit staromoden vrt, v notranjosti katerega se skrivajo kipi,« je žirija opisala vrt zmagovalke med podelitvijo nagrade. Dogodka se je udeležilo veliko gostov. Med njimi je bila goriška občinska odbornica Patrizia Artico, ki je bila nad natečajem navdušena. Otroštvo, je dejala, je preživela na podeželju, kjer se je vsako jutro zbudila z vonjem cvetlic. Hvaležna je vsem tistim, ki se še vedno ukvarjajo z vrtnarjenjem in gojenjem rož ter skrbijo za čistočo narave. Predsednik društva iz Podturna Vanni Feresin je izpostavil, da je natečaj iz leta v leto bolj uspešen. »Za razliko od lanskega leta je bilo tokrat več udeležencev iz Nove Gorice. To me zelo veseli,« je dodal Slavko Šuligoj iz novogoriškega turističnega društva.

Natečaj Cvetoči balkoni se je začel že v 80. letih prejšnjega stoletja, nato je bil nekoliko potisnjen na stranski tir, znova pa so ga obudili leta 2020. Med epidemijo koronavirusa ga niso razpisali. Izjemno priložnost so organizatorji videli tudi v projektu GO! 2025. Prireditev so želeli v duhu Evropske prestolnice kulture preoblikovati v čezmejnega, kar se je izkazalo za uspešno potezo.Ob samem tekmovanju so letos priredili tudi čezmejne sprehode, na katerih so udeleženci odkrivali znamenitosti, značilne rastline in zgodovinske parke obeh mest. Zaželeli so si, da bi v prihodnosti natečaj postal še večji in da bi še dolgo cvetel.