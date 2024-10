Čezmejno sodelovanje tudi z oranžno žogo

S simboliko novogoriško-goriške Evropske prestolnice kulture so zaznamovali letošnje evropsko prvenstvo, prihodnje leto pa nameravajo ponesti sporočilo o pomenu sožitja, prijateljstva in preseganja meja še na svetovno prvenstvo v Švici. Mešana italijansko-slovenska košarkarska ekipa Over 75, ki si je junija letos v Pesaru priborila zlato kolajno na evropskem prvenstvu v tej starostni kategoriji, se je včeraj mudila na sprejemu na goriški prefekturi. Nekdanje italijanske in slovenske vrhunske igralce, ki so kljub častitljivi starosti še vedno polni energije in želje po zmagi, je sprejel - in v obeh jezikih pozdravil - sam prefekt Raffaele Ricciardi, ljubitelj košarke in skupaj z deželnim tajnikom SKGZ Liviom Semoličem pobudnik čezmejne športne ekipe, ki je prva tovrstna izkušnja v tem prostoru.

Ricciardi je na sprejem povabil predstavnike ustanov, ki so projekt podprle - Občino Gorica, Mestno občino Nova Gorica in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino -, pa tudi predstavnike športnih organizacij in civilne družbe, Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO, drugih občin, slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO ter varnostnih organov, ki bodo po njegovih besedah vsak na svojem področju dali svoj doprinos v velikem projektu Evropske prestolnice kulture 2025. »V duhu EPK je nastala tudi ta ekipa, še en otipljiv rezultat čezmejnega sodelovanja, ki se uresničuje na najrazličnejših področjih,» je dejal Ricciardi.

Med člani mešane ekipe je tudi Goričan Antonio (Nino) Comelli. »Ekipo sestavljamo nekdanji košarkarji, ki smo igrali po vsem svetu. Kot Goričan dobro vem, kaj je pomenila meja, zato se mi zdi ideja o združitvi italijanskih in slovenskih igralcev pod skupno zastavo nekaj zelo plemenitega,« je povedal Comelli. Zaradi težav s kolenom na prvenstvu v Pesaru ni mogel igrati, o soigralcih pa je dejal, da so bili na igrišču pravi zgled športnih vrednot in enotnosti. Zmagali so namreč vse tekme. »Skušali so nas izključiti, prefekt Ricciardi in Semolič pa sta nam zelo pomagala. Na evropskem prvenstvu smo pokazali, kaj pomeni EPK 2025, to pa nameravamo storiti tudi prihodnje leto na svetovnem prvenstvu v Luganu,» je poudaril. Da so se z ostalimi soigralci takoj ujeli, je povedal tudi nekdanji igralec ekipe Virtus iz Bologne Augusto D’Amico in pristavil, da že začenjajo s treningi za svetovno prvenstvo.

Vincenc Butala, med drugim tudi nekdanji predsednik evropske veteranske košarkarske zveze FIMBA, se je zahvalil za sprejem in izpostavil, da bo mešana ekipa - le-to so sestavljali še Klavora, Kuntu, Lovše, Gartner, Poronuzzi, Modrijan, Carlon, Wettanen in Mauro s trenerjem Maltintijem - nadaljevala s svojim poslanstvom. To po njegovih besedah temelji na angleški besedi »borderless«, brez meja, geslu EPK 2025. »Upamo, da bomo tudi prihodnje leto v Švici ugledno zastopali barve obeh držav,« je zaključil.