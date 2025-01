Danes brez pouka, jutri v starem vrtcu

V sovodenjskem vrtcu Čira Čara danes ni stekel pouk. Malčke, ki so se vanj zjutraj vrnili po prazničnem premoru, so namreč morali starši spet odpeljati domov, saj je osebje ugotovilo, da je centralno ogrevanje odpovedalo. Pouk je tako danes odpadel, po besedah župana Luce Piska in ravnateljice Sonje Klanjšček pa bo jutri le stekel - sicer v stari vrtčevski stavbi.

»Kurjava ni delovala tako v novem vrtcu kot v stari vrtčevski stavbi, ki bi jo drugače lahko izkoristili za pouk. Sprva smo mislili, da je prišlo do izpada elektrike, kasneje pa nam je podjetje sporočilo, da je en kos peči novega vrtca potreben zamenjave,« je pojasnil Pisk in dodal, da je občina še v petek preverila, če je vse v redu - v novem vrtcu je bilo 20 stopinj - očitno pa je med vikendom ali v ponedeljek prišlo do okvare. Po županovih besedah so tehniki že odpravili problem v starem vrtcu, zato bo od jutri do zamenjave omenjenega kosa peči v novem objektu pouk potekal v njem. »Tako smo se odločili v dogovoru z ravnateljico, saj želimo preprečiti, da bi družine ostale brez pomembne storitve,« je pristavila odbornica Alenka Florenin.

Zaprepadenost zaradi dogodka izražata svetniški skupini SSk in Tommasi Sindaco Župan v sovodenjskem občinskem svetu. »Od septembrskega odprtja novega otroškega vrtca se težave kar vrstijo,« opozarja opozicija, ki od župana zahteva, da javno spregovori o stanju nove stavbe vrtca Čira Čara, ob tem pa tudi, da pojasni potek upravnega postopka, po katerem je objekt prejel potrebna dovoljenja.

