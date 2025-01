»Vsa načrtovana dela se bodo pravočasno zaključila do odprtja Evropske prestolnice kulture 2025, ki bo kot znano v soboto, 8. februarja. Za prihodnji teden je napovedano lepo vreme, tako da je na voljo dovolj časa za asfaltiranje vseh predvidenih ulic oz. njihovih odsekov.« Tako pravi goriška občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti v zvezi z načrtom za asfaltiranje ulic v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025.

Včeraj je prišla na vrsto Ulica Leoni, kjer so dotrajani sloj asfalta odstranili že v prejšnjih dneh. Ponekod so iz cestišča štrleli jekleni pokrovi vodovodnega omrežja in jaškov, nastalo je tudi nekaj lukenj, kar je povzročilo težave nekaterim avtomobilistom, ki so se soočili s predrtimi pnevmatikami. Včeraj so se delavci lotili asfaltiranja cestišča, tako da je bila Ulica Leoni nekaj časa zaprta za promet. Že v prejšnjih tednih so za novo plast asfalta poskrbeli na odseku Ulice San Michele med Rojcami in Štandrežem. Na novo so asfaltirali tudi Ulico Cadorna, kjer so delavcem predstavljale oviro pregrade, postavljene pred nekdanjim javnim kopališčem po požaru, ki je v začetku novembra poškodoval poslopje.

Naložba vredna 2,5 milijona

Asfaltiranje omenjenih ulici je sicer sestavni del načrta preplastitve asfaltnih površin za leto 2024, ki je skupno vreden 2,5 milijona evrov. Dela so že izvedli v ulicah Aquileia, Bolivia, Brigata Re, Cordaioli, Carso, Barca, Duca D’Aosta, Rialto, Terza Armata, Stuparich, v Tržaški ulici, na Drevoredu XXIV maggio in na krožišču Divisione Gorizia (pri ločniškem mostu).

Finančna sredstva za nov asfalt že imajo na razpolago tudi za ulice Randaccio, Forte del Bosco in Industria, vendar niso še določili, kdaj bodo izvedli gradbena dela. V Ulici Forte del Bosco bodo med drugim posrkbeli tudi za namestitev železnih rešetk za meteorno vodo, ki v primeru obilnega deževja poplavlja cestišče. Na seznamu ulic, ki so jih že prenovili, je tudi Ulica Bellinzona, kjer so se stanovalci dalj časa pritoževali zaradi lukenj v cestišču in zastajanja meteorne vode.

Občinska odbornica Sarah Filisetti pojasnjuje, da bodo dela pravočasno izpeljali do konca tudi v Ulici Pellico in na Goriščku (Trg Medaglie d’oro), kjer je gradbišče povezano s prenavljanjem Trga Na Kornu (De Amicis). Dela pred palačo Attems Petzenstein so se v glavnem zaključila že v prejšnjih tednih, ravno tako so že poskrbeli tudi za prenovo najbolj dotrajanih točk v Gosposki (Carduccijevi) ulici, po kateri bo med drugim v soboto, 8. februarja, speljan sprevod, ki bo povezoval goriško in novogoriško železniško postajo.

»Gradbeni delavci bodo odstranili vse ovire, povezane z gradbiščem, tako da bo sprevod lahko nemoteno potekal,« še napoveduje Sarah Filisetti.