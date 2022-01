Denarja za zasneževanje ni

»Bližajo se zimske počitnice, kličejo nas od vsepovsod, iz Italije, Trsta, Ajdovščine, Kopra, da bi učili pri nas otroke smučati,« razlaga Mitja Kobal, najemnik smučišča na Lokvah. Vreme je lepo, temperature so dovolj nizke, smučišče pa ne obratuje, saj ni snega. Ker ni padavin, bi rešitev bila umetno zasneževanje, opremo na Lokvah imajo. Zasneževanje smučišča in sankališča bi veljala 3.000 evrov, a takega stroška si najemnik, kot zatrjuje, ne more privoščiti. »Problem je enak vsako leto, dovolj imam vsega,« se je včeraj pridušal naš sogovornik.

Kobal v imenu društva Goriška akademija deskanja in smučanja, ki ga vodi, že vrsto let najema smučišče na Lokvah, ki ga upravlja Javni zavod za šport Nova Gorica. Že lansko je bila pogodba, podpisana z zavodom, drugačna od preteklih: stroške zasneževanja in s tem povezane stroške elektrike in vode, urejanja sankališča, smučišča in proge za tek na smučeh ter vzdrževanja opreme nosi najemnik. Njegov pa je prihodek, ki ga ustvari s prodajo kart za vlečnico, izposojo smučarske opreme in z učenjem smučanja. »Zavod pa krije stroške goriva za ratrak,« pojasnjuje Aleksandra Fortin, direktorica novogoriškega Zavoda za šport. Vendar se, kot pravi Kobal, računica zaradi visokih stroškov zasneževanja ne izide. »Vikendi so polni, čez teden obiska ni. Če bi hotel vse zasnežiti, smučišče in sankališče, bi to stalo okoli 3.000 evrov. Smučišče na Lokvah je na nadmorski višini 950 metrov, višina je prava, sneg se da delati, zadnje noči je bila temperatura tudi do minus deset stopinj Celzija in bi lahko zasneževal. Umetni sneg bi v takih pogojih zlahka vzdržal,« pravi Kobal.

Pogodba velja do konca marca, pravi Fortinova, ki zagotavlja, da bodo skušali najti ustrezno rešitev za zimske počitnice. Tako Kobala kot njo pa je pogrela izjava podžupana Simona Rosiča, ki jo je v zvezi s to problematiko v torek dal za TV Slovenija. Povedal je, da mora »prvo potezo povleči Javni zavod za šport, ki je sopodpisnik pogodbe.« »Nato pričakujemo, da nas bo zavod kot ustanovitelja ustrezno informiral o nastali problematiki, namreč do danes se na nas ni nihče uradno obrnil s tovrstnim vprašanjem,» je za televizijo povedal Rosič.

»To je laž,« vztraja Kobal in dodaja, da je z vodstvom občine in osebjem občinskega oddelka za družbene zadeve na to temo sedel na sestanku v začetku mandata sedanjega župana in na zadeve ustno opozoril še ob dveh neformalnih priložnostih. Tudi Fortinova zatrjuje, da je svet zavoda javnega zavoda za šport že lani seznanjen s situacijo na Lokvah. »Poslovno poročilo in program dela pa prejme tudi oddelek za družbene dejavnosti na občini. Tako da nihče ne more reči, da s tem ni bil seznanjen,« poudarja Fortinova.Rosič na vprašanje Primorskega dnevnika, ali so na občini pristojni seznanjeni s to problematiko, včeraj ni neposredno odgovoril. Povedal pa je naslednje: »Očitno se izkazuje, da ta pogodba ni učinkovita. Zato je zdravorazumsko poslanstvo in tudi odgovornost občine, da se bo vključila v razreševanje te problematike.« Podžupan poudarja tudi, da je novogoriška mestna občina v zadnjih treh letih sistematično pristopila do zgodbe Lokev, kar se tiče športno-turističnega vidika. Kot zatrjuje, sodelujejo z vsemi akterji na Trnovsko-banjški planoti, ki se ukvarjajo s turizmom ali s športom. »Rad bi pa predvsem izpostavil zavzeto stališče domačinov, ki pravijo, da je na podlagi zadnjih dvajsetih let nesmiselno vlagati velika sredstva v zimski del turizma in da se je potrebno fokusirati na poletno sezono.«

V tej luči Rosič napoveduje ponovno preverbo s pomočjo ustreznih strokovnjakov, ki bi podali odgovor na vprašanje, ali je sploh smiselno vlagati v zasneževanje na Lokvah in ali so ti postopki na Planoti vzdržni.