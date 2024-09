Dijaki spoznavali goriške institucije

Matematika, slovnica, literatura in ostali šolski predmeti so pomembni, za dijake drugostopenjskih srednjih šol pa je koristno tudi čim bolje poznati kraj, v katerem živijo, in vlogo institucij, ki na njem delujejo. Ravno to je cilj projekta Aktivno državljanstvo, ki ga vsako leto prirejajo na slovenskih licejih Trubar in Gregorčič v Gorici v sklopu državljanske vzgoje. Včeraj so sedež goriške prefekture, Občine Gorica in Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) obiskali dijaki prvih razredov humanističnega, znanstvenega in klasičnega liceja, spremljala sta jih profesorja Livio Semolič in Martina Grahonja.

V vladni palači na Travniku jih je sprejel in najprej v slovenščini pozdravil prefekt Raffaele Ricciardi. Izpostavil je pomen poznavanja dveh jezikov in dveh kultur, kar bi moralo biti nekaj običajnega v čezmejnem goriškem prostoru, v resnici pa so prav učenci slovenskih šol v Gorici glavni nosilci tega »privilegija«, ki je veliko bogastvo. Ob tem je Ricciardi obrazložil vlogo Prefekture in pomen čezmejnega sodelovanja med institucijami, raznimi službami in varnostnimi organi - spomnil je na več primerov, kot so bili požari na Krasu pred dvema letoma ter nevtraliziranje bomb na novogoriški železniški postaji, ki je zahtevalo tudi evakuacije.

Sledil je obisk goriške mestne hiše, kjer so se dijaki srečali s predsednico občinskega sveta Silvio Paoletti. Tudi ona jih je najprej nagovorila v slovenščini in nato z njimi sodelovala pri simulaciji seje občinskega sveta, med katerim so se dijaki preizkusili v različnih vlogah.

Na sedežu EZTS GO je dijake sprejel namestnik direktorice Tomaž Konrad, nato je sodelavka Sara Boškin dijakom predstavila funkcijo EZTS GO in izpeljana projekta Isonzo-Soča ter Salute-Zdravstvo. Spregovorila jim je seveda tudi o EPK 2025 in pomenu prepletanja dveh kultur v dveh sosednjih mestih.