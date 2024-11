Divjega konja rešili pred utopitvijo

Gasilci iz Tržiča so danes okrog 11.40 posredovali na otoku Cona na območju občine Štarancan, kjer je divji konj ostal ujet v blatu in vodi na močvirnatem območju ob izlivu Soče. V naravnem rezervatu so se peš odpravili do živali in jo dosegli po približno uri hoje. Konj je bil povsem onemogel. Da se ne bi utopil, so mu za silo nastavili nekaj hlodov. Ker ga niso uspeli rešiti, so poklicali na pomoč gasilski helikopter iz Benetk. Z njim so kolegi iz Benetk pripeljali tudi veterinarja, ki so ga nato na kraju z vitlom spustili do živali. Veterinar je konju dal pomirjevala in ga je uspaval. Konja so privezali in pripeli na helikopterski kavelj, nato so ga prepeljali na enega od pašnikov v naravnem rezervatu, kjer so ga v oskrbo prevzeli veterinar in tamkajšnje osebje. Posredovanje se je zaključilo ob 17.45.