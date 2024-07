Do goriškega gradu po novem sprehajališču

Po grajskem parku se do goriškega gradu vije prenovljena pešpot. Rezultat obnove, za katero so namenili 520 milijonov evrov in spada v sklop del, ki jih predvideva razpis Borghi za prekvalifikacijo in oživitev starega mestnega jedra, so včeraj predstavili goriški župan Ziberna, generalna tajnica goriške občine in odgovorna za javno naročilo (RUP) Maria Grazia De Rosa, goriška občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti, arhitekt Gianluca Ardiri in direktorica goriške enote deželne decentralizacije (EDR) Sandra Sodini.

Gre za prvi izmed sedmih posegov, ki jih predvideva načrt prekvalifikacije grajskega naselja oziroma razpis Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello, crocevia di popoli e di culture (Tisoč let zgodovine v središču Evrope: grajsko naselje, stičišče narodov in kultur). Projekte uresničujejo z denarjem iz Načrta za okrevanje in odpornost ter s pomočjo prispevkov Dežele Furlanije - Julijske krajine. Urbana regeneracija poteka tudi v vidiku bližajoče se EPK 2025, načrt nove pešpoti je pripravil studio 2M+A Architettura & Ingegneria, dela je izvedlo podjetje Roberto Merluzzi strade.

Pešpot varnejša in udobnejša

V grajskem parku so obnovili pešpot, ki iz Ulice Giustiniani pelje do goriškega gradu s ciljem, da bi postala varnejša in udobnejša. Obenem so preuredili tamkajšnje zelene površine in igrala v bližini Ulice Bombi. Kar se tiče same poti, so poskrbeli za stabilizacijo tal, namestili so tudi lesene palisade za zaščito nove poti, zamenjali pa so tudi dotrajano ograjo z novo. Uredili so še LED razsvetljavo in poskrbeli za vzdrževanje sistema za odvajanje vode. Na pešpoti so tudi izboljšali urbano pohištvo z novimi klopmi in koši za smeti ter uredili novo razgledno točko.