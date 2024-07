Do leta 2026 bodo razširili urgenco

Do decembra 2025 naj bi v tržiški bolnišnici San Polo le rešili težave v zvezi s prenatrpano urgenco, je zagotovil generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana. Da bodo do takrat povečali trenutno pretesne prostore, je zapisal v odgovoru sindikatu FP CGIL, ki je glede neznosne situacije zahteval pojasnila s strani zdravstvenega podjetja in Dežele FJK. Še vedno je namreč na parkirišču pred vhodom v bolnišnico nameščen kontejner, ki ga uporabljajo kot čakalnico, ob tem urgenca že več let trpi zaradi pomanjkanja prostora in kadra.

Da bi pridobili dodatne prostore, načrtujejo do leta 2026 selitev radiološkega oddelka v 2. nadstropje, »kar bi omogočilo pridobitev prostorov za pandemične bolnike in za novo čakalnico«, je zapisal Poggiana. Pri Asugiju so tudi zagotovili, da bo bolnišnica deležna celostne prenove, načrt pa naj bi že več mesecev imela v rokah dežela in še ni pricurljal v javnost.

40 namesto 20 tisoč

»Obrnili smo se na generalnega direktorja, ker prejemamo s strani uslužbencev veliko pritožb na račun stanja tržiške urgence,« je pojasnil Leonardo De Lucia iz enotnega sindikalnega predstavništva Asugi in sindikata FP CGIL. »Urgenca tržiške bolnišnice je tako strukturirana, da lahko sprejme do 20 tisoč pacientov letno, v lanskem letu pa smo zabeležili 40 tisoč obiskov, kar je dvakrat toliko. Prostor je pretesen, čakalnica je zato postala del urgence, na nujno medicinsko pomoč pa ljudje čakajo v zunanjem kontejnerju, kar je tudi za uslužbence povsem neudobno, saj se morajo premikati z enega konca na drugega. Tako uslužbenci kot pacienti so zaradi trenutnega stanja pod velikim stresom,« je situacijo opisal De Lucia. Trenutno je na tržiški urgenci zaposlenih okrog 30 zdravstvenih uslužbencev, primanjkuje pa jih vsaj dodatnih osem, je še razložil naš sogovornik. Na urgenci pa sprejemajo tudi več kot 120 ljudi dnevno.