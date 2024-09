Dodaten denar za prevoz šele januarja

Vprašanje prevoza iz osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom v Dijaški dom in Mladinski dom, ki ga goriška občina z novim šolskim letom ne bo več zagotavljala, je odmevalo med včerajšnjim zasedanjem goriškega občinskega sveta.

Občinski svetnik Demokratske stranke Marco Rossi je ugotavljal, da je odločitev goriške občine nesprejemljiva in da bi morala občinska uprava že pred poletjem poskrbeti za ustrezno rešitev. Občinsko odbornico Silvano Romano je vprašal, zakaj je zmanjkalo denarja za šolski prevoz že po treh letih, čeprav bi ga moralo biti dovolj za pet let. Odbornica je razložila, da so porabili kar nekaj denarja za organizacijo alternativnega prevoza zaradi prenove nekaterih šol z italijanskim učnim jezikom. Silvana Romano je tudi povedala, da je že zaprosila za spremembo občinskega proračuna, v katerega bi vključili dodatnih 50.000 evrov za okrepitev šolskega prevoza, vendar naj bi do tega prišlo komaj januarja, ko nameravajo objaviti nov javni razpis.

Marco Rossi je ocenil, da goriška občina kakorkoli ni ustrezno rešila zadeve, saj naj bi bil denar za okrepitev šolskega prevoza na razpolago komaj prihodnje leto, sicer so starši povsem upravičeno razočarani, saj bi morala občina pravočasno poskrbeti tudi za prevoz do Dijaškega doma in Mladinskega doma.