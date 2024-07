Festival so zaključili s Puccinijem

Žabji koncert iz mlake sredi golf igrišč je spremljal kot naravna zvočna kulisa zaključni večer Piccolo Opera Festivala na Gradu Spessa v Koprivnem. Festival, ki se ponaša z ekološko prijazno oznako, je v nedeljo potrdil svoje poslanstvo v zelenem gledališču, kjer je publika sedela na pobočju griča, v objemu dreves in v stiku z naravnim okoljem. Nekateri so prišli predvsem zaradi koncerta opernih arij ob stoletnici smrti Giacoma Puccinija, drugi zaradi podelitve nagrade Giacomo Casanova, tretji pa so se odločili za koncert iz radovednosti, saj so pevke nastopile v kostumih, ki so jih študentke Veronske operne Akademije izdelale prav za to priložnost.

Naključje je poskrbelo za dodatno presenečenje, saj je ena od pevk zbolela in jo je zadnji trenutek nadomestila sopranistka Marina Medici, z rahlo spremenjenim programom. Kar se ni spremenilo je bilo posvetilo monografskega večera, ki se je osredotočil na Puccinijeve junakinje, tudi iz manj pogosto izvajanih oper kot sta Edgar ali Il Tabarro. Opus toskanskega mojstra (kot tudi njegovo življenje) zaznamujejo temperamenti ženski liki, ki so jih korektno, a brez posebnih vrhuncev, pričarale tri mlade sopranistke: ob že omenjeni še Sara Cortolezzis (v novi sezoni tržaškega gledališča Verdi bo pela v operi Gianni Schicchi) in Laura Stella, ki prihaja iz operne šole Občinskega gledališča v Bologni, tako kot pianist večera (in umetniški koordinator šole) Amedeo Salvato.

Kostumi so dobili navdih v dvajsetih letih prejšnjega stoletja (na poseben način v kreacijah francoskega modnega oblikovalca Paula Poireta) in so s šali ali plašči v obliki kimona pridobili eksotični vtis. Vajenke kostumografije so si zamislile tri obleke, ki so jih pevke nosile na različne načine, kar je zelo ustrezalo kontekstu antološkega koncerta. Do izraza so prišli elegantni kroji, a tudi lesk kakovostnega blaga. Za oblikovalke je bil koncert tudi zelo dobra šola za gledališče, saj so zaradi zamenjave pevke prilagodile kostum v rekordnem času (kar se lahko dogaja tudi v zakulisju opernih predstav).

V zadnjem delu večera je sledila podelitev nagrade Casanova, ki od leta 2003 poteka v režiji istoimenskega društva. Letos je bila neposredno povezana z vrednotenjem lika italijanskega pustolovca, saj jo je prejel novinar Alessandro Marzo Magno, ki je lani izdal biografsko knjigo Casanova, še prej, štiriročno s Federicom Vidicem, še knjigo o Casanovi med Trstom in Gorico.