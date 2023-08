Na sedežu kulturnega društva Skala je v ponedeljek stekel že osmi Otroški PrijAteljè. Na vabilo društvenih članov in goriškega Kinoateljeja se je odzvalo kar 23 otrok, starih od 5 do 12 let, ki so doma v Gabrjah in bližnji okolici. Do petka, prvega septembra, bodo spoznavali filmski jezik in svet pod mentorstvom Egle Frandolič in Karin Likar. Filmsko delavnico prirejajo pod pokroviteljstvom ZSKD.