Informativni čezmejni avtobus v barvah EPK 2025

Nova Gorica in Gorica sta v minulih dneh postali bogatejši za skupno prevozno sredstvo, ki napoveduje prihajajočo Evropsko prestolnico kulture (EPK). To je mini avtobus v novi, turkizni preobleki s prepoznavno pisavo in grafiko skupnega evropskega kulturnega projekta. Vozi kot mestni avtobus, poleg tega pa tudi po krožni čezmejni liniji od avtobusne postaje v Novi Gorici do železniške postaje v Gorici.

»V GO!2025 smo navdušeni nad novo podobo in tudi nad vsebino, ki jo avtobus prinaša v čezmejni prostor. Ta avtobus bo namreč obiskovalce opozarjal na pomembne programske in turistične točke EPK, predvsem pa ga nameravamo opremiti z večjezičnimi frazami,« je ob tem povedala direktorica Zavoda GO! 2025 Mija Lorbek. »V Zavodu GO! 2025 se nadejamo, da bomo dobili posnemovalce tudi pri drugih prevoznikih v somestju obeh Goric.«

Občini združili moči

Prevoz potnikov subvencionirata občini Nova Gorica in Gorica. Novogoriški župan Samo Turel ter goriški župan Rodolfo Ziberna menita, da bo avtobus s svojo prisotnostjo v prepoznavni barvi projekta pomembno prispeval k promociji EPK, ki bo prihodnje leto obogatil dogajanje v Novi Gorici in Gorici. Ob tem spodbujata trajnostno mobilnost in vabita, da se občani za manjše premike namesto z avtomobilom na pot odpravijo s turkiznim mini avtobusom, kolesom in drugimi trajnostnimi oblikami prevoza.

»Sveža preobleka v barvah EPK simbolično predstavlja tudi našo zavezo, da bomo v času trajanja projekta za vse občane in obiskovalce zagotovili mobilnost na najvišji možni ravni. Z avtobusnimi prevozi in sistemom izposoje navadnih ter električnih koles bomo obiskovalcem omogočili prevoze do kulturnih in drugih prizorišč,« je poudaril Tadej Luznik, regijski direktor prodaje v družbi Nomago, ki skupaj z goriškim podjetjem APT zagotavlja potniški prevozni servis. »Nadgradili pa bomo tudi povezave z letališči in železniškimi postajami ter mednarodne linije, s čimer bo povezljivost v tem času na še veliko višji ravni kot je sedaj.«

Vozni red čezmejnega avtobusa je objavljen na spletnih straneh APT Gorizia in Nomago. Zaradi obnovitvenih del na Trgu Evrope je tamkajšnja postaja začasno ukinjena. Avtobus vozi od ponedeljka do sobote z mestnega postajališča Nova Gorica ob 8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.55, 19.55, s postaje v Gorici pa odpelje ob 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35, 14.35, 15.35, 16.35, 18.25, 19.25. Cena vozovnice je 1,30 evra.