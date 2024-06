Fincantieri in Sores podpisala sporazum

Tržiška ladjedelniška družba Fincantieri in deželna agencija Arcs, ki upravlja službo za nujno medicinsko pomoč Sores, sta včeraj podpisali sporazum o skupnem ukrepanju v primeru nesreč pri delu. Protokol o sodelovanju so vzpostavili z namenom, da bi povečali tako hitrost kot učinkovitost intervencij v sili v ladjedelnici. Nov pravilnik so podpisali ob navzočnosti direktorja službe Sores Giulia Trilloja in direktorja tržiške ladjedelnice Fincantieri Cristiana Bazzare, gre pa za prvi tovrstni dogovor med ladjedelniško družbo Fincantieri in službo za nujno medicinsko pomoč.

V ladjedelnici Fincantieri je sicer že aktivna služba za medicinsko pomoč, zdravstveni delavci so na razpolago 24 ur dnevno. V ladjedelnici premorejo tudi rešilec ALS (Advanced Life Support), to se pravi, da je reševalno vozilo opremljeno z napravami za izvajanje napredne zdravstvene oskrbe, kot so EKG, defibrilatorji in podobno. Protokol o sodelovanju pa določa, da se v primeru nesreče oziroma izrednega stanja v ladjedelnici poveča sodelovanje med ekipo zdravstvenih delavcev ladjedelnice Fincantieri in službe Sores.

Sporazum predvideva med drugim pomoč osebja službe Sores pri določanju klinične slike. Sores bo imel tudi vpogled v izveden EKG v realnem času. Po novem pravilniku naj bi določili tudi kriterije za reševanje s helikopterjem.

Cilj sodelovanja z ladjedelniškim velikanom je povečati raven varnosti delavcev, izboljšati hitrost in učinkovitost posegov ter zagotoviti visokokakovostno zdravstveno oskrbo v primeru kritičnih razmer,« je o novem protokolu dejal generalni direktor agencije Arcs Joseph Polimeni. Polimeni je izrazil tudi upanje, da bo sodelovanje postal model za številne druge industrijske obrate v Deželi FJK.