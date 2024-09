Glasba v živo se vrača v Slovensko vas

»Želimo biti vedno uspešnejši, zato se skušamo iz leta v leto prenavljati,« v pričakovanju na začetek letošnjih Okusov ob meji pravi Miloš Čotar, predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete, pod okriljem katere bo v Ulici Crispi tudi letos delovala Slovenska vas. Znotraj le-te bodo letos obiskovalci lahko okušali dobrote društva Hrast iz Doberdoba, Sabotin iz Štmavra in F.B. Sedej iz Števerjana ter vrhunska vina Vinoteke Števerjanski griči. Svojo stojnico, kjer bodo lahko delovali še vsi ostali člani, bo imela tudi sama ZSKP.

Novosti se letos tičejo razporeditve šotora in stojnic: veliki šotor bo stal v primerjavi z lanskim letom na drugi strani Ulice Crispi (na strani Ulice Roma), mesto šotora pa bo prevzelo društvo Sedej. Druga novost zadeva ponudbo Števerjancev, ki bodo ob bogatem izboru briških vin letos ponujali tudi »Gin Tonik«. Na meniju društva Sedej pa bo namesto običajnega pohanega divjega prašiča t.i. »DivjiBurger« oz. hamburger iz mesa divjega prašiča. Divjačino bo poleg obloženega kruha s kuhanim pršutom, njokov z račjim ragujem in dunajskega zrezka ponujalo tudi društvo Sabotin. Zraven tradicionalnih sladkih in slanih palačink pa bomo pri Doberdobcih lahko naročili tudi štrudelj, kozarec kmečkega piva Čuoč in teranov liker.

V Slovenski vasi bodo uredili tudi otroški kotiček za najmlajše obiskovalce goriškega kulinaričnega dogodka, za katere bodo priredili pravljične urice in kreativne delavnice. »Ob kakovosti hrani in pijači bomo ponujali tudi bogat glasbeni program, ki se bo začel na odprtju v četrtek, 26. septembra, ob 19.30, ko bodo prvi nastopili gojenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Potem pa bodo vsak večer za glasbo v živo poskrbeli skupine in didžeji,« zagotavlja podpredsednica ZSKP Ilaria Bergnach. »Glasba v živo je letos dovoljena, sicer pod točno določenimi predpisi in pogoji, ki se jih moramo prireditelji držati,« je pojasnil Miloš Čotar. Ob glasbi naj bi se namreč ne plesalo.