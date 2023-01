Glasbeni sovodenjski praznik

Do zadnjega kotička polne tribune sovodenjske telovadnice so bile zgovoren dokaz, da si ljudje želijo kulturnih dogodkov in iščejo priložnosti za druženje, ki so ga zaradi covidnih razmer v zadnjih letih pogrešali. V nedeljo (včeraj) je bil po dveh letih premora ponovno na vrsti novoletni koncert, ki ga prireja Občina Sovodnje ob pomoči društev. Šlo je za koncert Gremo v kino: kot pove že sam naslov, so bile publiki predstavljene skladbe iz filmskega sveta. Koncert je sad projekta, ki so ga uresničili lani poleti na pobudo vokalne skupine Briške trcinke iz Števerjana in Pihalnega orkestra Kras iz Doberdoba. Namen projekta je bil združiti in okrepiti delovanje različnih društev na področju petja in glasbe, v tem primeru uspešnic, ki so oplemenitile mnoge filme.

Za sovodenjsko glasbeno popoldne so lanski program obogatili z nekaterimi pevskimi skupinami in tudi z nastopom mladinske break dance skupine iz Gabrij, ki jo vodi Edi Činej. Na filmskem popotovanju so se Pihalnemu orkestru Kras in Briškim trcinkam pridružili še ženska vokalna skupina Bisernice iz Kromberka, ženska vokalna skupina Jezero iz Doberdoba, dekliški zbor Zarja iz Kromberka, Vokalna skupina Biseri z Vrha, otroški pevski zbor Kulturnega društva Sovodnje, Briški slavčki iz Števerjana, Veseljaki iz Doberdoba, otroški zbor Etko Mužetko z Vrha ter učenci godbeniške šole Vogrsko. K solističnemu delu so se pridružile še solistke Ajda Podgornik Valič, Kati Komel, Martina Feri in Neja Volčič. Z kratkimi prizori so se predstavili dijaki Umetniške gimnazije Nova Gorica pod mentorstvom Kristine Kamaledevi Mihelj. Pred publiko se je zvrstilo več kot sto nastopajočih. Zamisel in umetniški utrip zahtevnega programa sta dala umetniška vodja Mojca Cej in Igor Peric, zbore in skupine pa so pripravili Martina Feri, Jana Drassich, Dario Bertinazzi, Kristina Saksida, Lucija Lavrenčič in Karen Ulian. Instrumentalni del je vadil pod vodstvom Patricka Quaggiata, ki je koncert tudi dirigiral.

Orkester Kras je popeljal v filmski svet s koračnico hrvaškega skladatelja Nikice Kalogjere, ki je spremljala film Bitka na Neretvi. Sledile so skladbe iz otroških in mladinskih filmov, kot so bili Kekec, Bratovščina sinjega galeba, Poletje v školjki in Sreča na vrvici. Lepo so zazvenele tudi pesmi svetovnih uspešnic, kot so bili filmi Titanik, Flash dance, Nune pojejo, La vita è bella, Hakuna matata (Levji kralj) in druge. Poseben ton so tem skladbam dale štiri solistke, ki so zadnjo pesem iz božičnega repertoarja zapele skupaj. Program sta v dvojezični obliki napovedovali in povezovali mladi Vivian Fajt in Sara Piva.

Občane in goste je nagovoril župan Sovodenj Luca Pisk. Poudaril je, da je lepo biti župan med takimi ljudmi, ki se v težkih trenutkih znajo povezati, si pomagati ter biti v oporo sosedu in sodelovati z občinsko upravo. Pri tem je mislil zlasti na lanske požare, ki so divjali tudi na območjih soodenjske občine. Ognjena ujma je ljudi prestrašila, a jih je tudi povezala v močno, hrabro in solidarno skupnost, je še povedal župan Pisk. V nadaljevanju je župan izrazil ponos nad novo osnovnošolo ter napovedal, da bodo v kratkem določili dan odprtih vrat. Napovedal je še postavitev dveh novih tlakovcev spomina, spletno srečanje o civilni službi in pustni sprevod, ki bo 19. februarja. Sledila je tradicionalna podelitev prispevkov društvom.