Goričan, ki je Gassmanna udaril s pestjo

»Bilo je proti koncu julija. Mirno sem sedel na kavču, ko je zazvonil telefon. Presrečen sem bil, ko sem spoznal, da mi ponujajo stransko vlogo v dolgometražnem filmu "Non odiare", v katerem nastopa Alessandro Gassmann. Gre za film, ki spodbuja k strpnosti. Snemanje se je zaključilo prejšnji konec tedna,« pravi Alexander Faganel, devetnajstletni goriški Slovenec, o katerem je Primorski dnevnik že poročal, saj je v prejšnjih letih že prejel več nagrad za svoje kratke filme.

»V bistvu igram vlogo nekega mladega fašista, ki s skupino prijateljev živi v revnem predelu Trsta. Mladeniči smo zaradi težkih življenjskih razmer prisiljeni sobivati z jezo in sovraštvom. Zaključka in drugih podrobnosti seveda ne bom razkril, saj bi bralcem drugače pokvaril užitek ob ogledu filma; lahko pa povem, da sem v neki sceni Gassmanna udaril s pestjo,« nam je zaupal mladi Goričan, ki na svojo vlogo v filmu gleda zelo zrelo. »Ko igraš tako agresivno osebnost, prepričano v vrednote, ki so v popolnem nasprotju s tvojimi, moraš najprej upoštevati, da je film fikcija. Med snemanjem se namreč v to osebnost vživiš, vse zgleda še preveč realno. Ko se snemanje zaključi, pa si potem zopet ti. Vsekakor se z igrano osebnostjo in z njenimi ideali ter prepričanji moraš soočiti,« razlaga Faganel.