Goriška detektivka na dosegu klika

Vsak udeleženec se bo znašel pred skrivnostnim umorom, ki ga bo lahko razrešil preko različnih namigov. Le-te bo dobival direktno na svoj mobilni telefon. Ob tem pa bo v prvi osebi odkrival Gorico, saj bo sam odločal, kam usmerjati preiskave. To je Gorizia Cold Case, nova produkcija društva 47|04 in gledališča Karakorum, s katero se bo jutri, 28. avgusta, začela deseta izvedba multimedijskega urbanega festivala Incities. Igra bo potekala od 16. do 19. ure s startom vsakih pet minut iz parka Faber v Ulici Ascoli.

Ob 18. uri bo prav tako v parku Faber pogovor z naslovom: Ob črti. Pripovedovati mejo. Spregovorili bodo Andrea Bellavite, avtor vodnika Gorica - Nova Gorica: Povezani mesti, Giustina Selvelli, avtorica antropološkega eseja z naslovom »Capire il confine« (Razumeti mejo), ter Riccardo Tabilio in Stefano Beghi, avtorja Gorizia Cold Case. Od 17. do 18. ure bo v višješolskem zavodu Cossar–Da Vinci na ogled multimedijska instalacija »Il cielo in due. Storie di coraggio sui muri« (Nebo v dvoje. Zgodbe o pogumu na zidovih).

Goriška detektivka Gorizia Cold Case bo potekala tudi v četrtek, 29. avgusta, s pričetkom v parku Faber vsakih pet minut od 17. ure do 19.30. Ob 17.30 bo v Palači De Grazia zvočna instalacija »Cresciuti nella bambagia« (Odraščanje v bombažu) o delavcih bombažne tovarne Brunner/Tognella. Temu bo ob 19. uri sledila »Pearl III«, predstava plesa, glasbe in mode. Ob 20.30 bo večer zaključil »Il filo del storia« z glasbo in digitalnimi poslikavami v živo, kjer bo glavna junakinja goriška ženska.