Goriški camino vabi na poskusno pot

Snovalci projekta pešpoti Iter Goritiense, ki bo romarje vodila od Oglejske bazilike do Svete Gore, so se v četrtek podali na prvo poskusno pot. »Goriški camino« bo dolg 80 kilometrov in bo razdeljen na štiri etape. Vodilni partner projekta Walk 2 Spirit je Frančiškanski samostan Sveta Gora, projektni partner pa Fundacija Socoba, ki upravlja oglejsko baziliko.

»Ta prvi poskus je ključnega pomena za preverjanje poti in postavitev prvih oznak,« pojasnjuje vodja projekta za oglejsko baziliko Mattia Vecchi in dodaja, da bodo romarji prav kmalu lahko prehodili pot, uživali v lepotah čezmejnega ozemlja ter odkrivali njegovo zgodovino, korenine, rane, brazgotine in ponovni razcvet.

V četrtek so organizatorji prehodili prvih 28 kilometrov, posvečenih »koreninam«. Startali so v Ogleju in prispeli v Zagraj, včeraj pa so prehodili dodatnih 22 kilometrov druge etape od Zagraja do Mirenskega Gradu.

Danes bo na sporedu tretja etapa, ki bo organizatorje vodila do Gorice in je posvečena »brazgotinam« (start ob 8. uri pri Mirenskem Gradu), medtem ko bo jutri na vrsti zadnja etapa, posvečena »razcvetu«. Potekala bo skozi dve Gorici, zaključila se bo z vzponom na Sveto Goro. »Vabljeni vsi, da se nam pridružijo,« pravi Nace Novak, vodja projekta za Sveto Goro. Pohodniki bodo jutri ob 8. uri startali iz Semeniške ulice, pridružiti pa se jim bo mogoče tudi ob 13.30 pred cerkvijo sv. Štefana v Solkanu.