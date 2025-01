Kako bo potekal čezmejni uvod v EPK

V Gorici in Novi Gorici so v polnem teku priprave na čezmejni sprevod, ki bo v soboto, 8. februarja, na dan odprtja Evropske prestolnice kulture 2025, povezal mesti oz. njuni železniški postaji. Udeleženci novogoriškega dela sprevoda so že določeni in znani, tako da smo včeraj z enim telefonskim klicem pridobili celoten program (in seznam vseh sodelujočih sredin s številom udeležencev po sklopih), medtem ko je organizacija dogodka na italijanski strani še v teku, tako da smo cel dan zbirali informacije v sestavljanko, ki nam zaenkrat ponuja le splošen vtis dogodka.

Pisani in glasni sprevod se bo začel ob 10. uri pred goriško železniško postajo, od koder se bodo udeleženci podali po Korzu do Ljudskega vrta. »Na čelu sprevoda bo korakal čezmejni pihalni orkester Gong, ki mu bodo sledile druge godbe,« je včeraj za Primorski dnevnik povedala goriška občinska odbornica Patrizia Artico in potrdila, da bodo med nastopajočimi tudi člani pihalnega orkestra Kras iz Doberdoba. Po njenih besedah se bodo godbenikom med potjo pridružili razni glasbeniki, plesalci, folkloristi ... »Gorici bodo vsi skupaj izrekli dobro jutro,« pravi odbornica in pojasnjuje, da bo sprevod ob 10.45 dosegel Trgovski dom oz. Ljudski vrt, kjer bosta skupaj nastopila orkestra slovenske in italijanske policije. »Okrog 11.15 bo pisan sprevod dosegel Travnik, dogovarjamo se, da bi takrat naenkrat zadoneli zvonovi po celem mestu. Na Travniku bo nov kulturni program, spregovorila bosta oba župana, Rodolfo Ziberna in Samo Turel, nakar bo ob 13. uri sprevod krenil proti Škabrijelovi ulici,« napoveduje Patrizia Artico in opozarja, da bo med potjo še nekaj glasbenih nastopov.

Pred palačo Attems-Petzenstein je ob 13.15 predviden nastop nižje srednje šole Ivana Trinka (zapeli bodo pesem Patrika Quaggiata), sicer bodo pri prvem delu pisane povorke med železniško postajo in Ljudskim vrtom sodelovali tudi učenci slovenskih osnovnih šol in vrtcev, ki spadajo pod Večstopenjsko šolo Gorica.

»V dogajanje bo slovenska narodna skupnost množično vpeta,« poudarja Patrizia Artico, medtem ko režiserka Jasmin Kovic, ki sodeluje pri organizaciji sprevoda z umetniškim vodjo Stefanom Palaferrijem, pristavlja, da so k sodelovanju povabili razne slovenske sredine, ki bodo soudeležene pri dogajanju med sprevodom in na Travniku. Pri dogodku bodo med drugim sodelovali razni zborovski sestavi, ki delujejo pod okriljem ZSKD in ZSKP.

Za presenečenje med sprevodom bodo organizatorji poskrbeli s Pistolettovo Sfero, vendar še ni znano, kod se bo umetnina »zakotalila«. Patrizia Artico za zaključek opozarja, da morajo pri organizaciji sprevoda upoštevati cel kup varnostnih priporočil, sicer bo ravno danes na prefekturi potekalo še eno pripravljalno srečanje. Odbornica še dodaja, da je treba tudi zaradi zapletenosti organizacije tako množičnega dogodka počakati še nekaj dni na seznam vseh nastopajočih in na dokončni program goriškega dela čezmejnega sprevoda.

V Novi Gorici jih bo 900!

Na nekdanjem mejnem prehodu med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico bodo v soboto, 8. februarja, ob 14. uri skrb za čezmejno parado prevzeli slovenski ustvarjalci. Tri plesalke na svili (Aerial Circus) bodo s plesom na železni konstrukciji simbolno prikazale združenost evropskih narodov, sledili bodo prepleteni nastopi tolkalcev, enaindvajsetih združenih primorskih pevskih zborov (med 400 pevkami in pevci bodo tudi Briške trcinke iz Števerjana), kotalkarjev iz Kluba za umetnostno kotalkanje Nova Gorica, rolkarjev iz društva GO Sk8 in plesalcev iz plesne šole PRO DC, ki bodo gledalce po Erjavčevi ulici popeljali do združenih slovenskih in italijanskih pihalnih orkestrov z mažoretkami na čelu. V Novi Gorici bo nastopilo 200 godbenikov, sicer članov in članic Goriškega pihalnega orkestra, Prvačke pleh muzike ter pihalnih orkestrov iz Tržiča, Ronk, Turjaka in Vogrskega. Godbenike bo spremljalo deset artistov, klovnov in akrobatov iz zavoda Bufeto in trideset navijačev iz društva Twist.

Pri Krajevni skupnosti Nova Gorica bodo parado prevzele folklorne skupine (slovenska folklorna skupina Na Placi in folklorna skupina Gartrož, srbska folklorna skupina Sloga in makedonska folklorna skupina Ohridski biseri). Parada se bo za trenutek ustavila ob stopnicah Eda centra, na katerih bodo združeni pevski zbori zapeli ob plesni spremljavi orientalskih plesalk NEFES, ki bodo gledalce nato popeljale do Kidričeve ulice, kjer bodo že čakali združeni pihalni orkestri in parado spremljali do Bevkovega trga, kjer se bo zaključila z nastopom ustvarjalcev zavoda Bufeto in pesmijo Gorica je na mapi, ki jo bosta interpretirala glasbenika JA SHA in DJ Emily. Dogajanje bosta povezovala igralca Andrijana Boškoska in Martin Gerbec. Režiserka in koordinatorka dogodka je Tamara Babić Nikiforov. Novogoriški dogodek, ki ga bo skupno oblikovalo 900 nastopajočih, koordinira Javni sklad za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova Gorica (Sabina Volk Simčič in Petra Paravan).

Ob zaključku dogodka bo na Bevkovem trgu mogoče na ekranih spremljati svečanost na Trgu Evrope / Transalpina, ki bo ob 16. uri. Zaradi prisotnosti obeh predsednikov države, Sergia Mattarelle in Nataše Pirc Musar, in drugih visokih gostov bo dostop do skupnega trga omejen. Po drugi strani bo odprt javnosti umetniški spektakel, ki bo na travniku pred novogoriško mestno hišo ob 18. uri.