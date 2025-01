Kardiologija ostaja, skrbi tudi

»V Gorici ne bo prišlo do ukinitve nobenega oddelka,« se je te dni zdravstveno podjetje ASUGI odzvalo na polemiko iz zadnjih tednov glede selitve goriške enote za intenzivno kardiološko zdravljenje (UTIC) v tržiško bolnišnico. Da načrtujejo ukinitev kardiološkega oddelka v Gorici, je zanikal tudi Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi FJK odgovoren za zdravstvo.

Zaskrbljenost pa ostaja, saj bo selitev kardiološke enote intenzivne terapije UTIC, ki zagotavlja intenzivno in neprekinjeno zdravstveno in negovalno oskrbo s 24-urnim nadzorom življenjskih funkcij, kakorkoli pomenilo ohromitev goriške bolnišnice in bi po ocenah strokovnjakov lahko postopno privedlo tudi do zaprtja drugih oddelkov. Goriški obinski svet bo na jutrišnjem izrednem zasedanju obravnaval glasovalno pobudo na to temo, ki bo predvidoma sprejeta soglasno.