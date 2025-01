»Premestitev kardiološke intenzivne nege iz Gorice bi lahko bil le prvi korak«

Odločitev, da bi ležišča enote za kardiološko intenzivno nego (UTIC) do 30. aprila 2025 preselili iz Gorice v Tržič, ne temelji na strokovnih razlogih, pravijo člani Odbora za javno zdravstvo. Sprašujejo se, zakaj naj bi premestili dobro delujočo goriško enoto za intenzivno kardiološko zdravljenje, ko so jo šele prenovili in vanjo investirali nezanemarljivo vsoto denarja.

Predstavniki odbora se bojijo, da bi bil naslednji korak premestitev celotnega kardiološkega oddelka in posledično še drugih goriških oddelkov, ki so od tega odvisni. Goriška bolnišnica pa bi postopoma obubožala in postala le »velika ambulanta« z osnovnimi storitvami: urgenco, interno medicino in anesteziologijo. Premestitvi se je odbor odločno postavil po robu in 7. januarja sklical srečanje z načelniki goriških svetniških skupin. V kratkem pa se želijo sestati tudi z deželnimi načelniki svetniških skupin in organizirati javno skupščino, saj menijo, da je prav, da tudi občani povejo svoje mnenje.