Kmalu okrepitvi za matični urad

Dolge čakalne dobe in telefonski klici, na katere je težko dobiti odgovor. S temi težavami se že več mesecev soočajo na matičnem uradu, predvsem kar se tiče obnavljanja osebnega dokumenta. Kot znano, se je že nekaj časa obvezno predhodno najaviti, tako za elektronsko kot za papirnato izkaznico. Vsem občanom izdajajo elektronsko izkaznico, ki je ni mogoče dobiti takoj, papirnato izkaznico pa lahko prejmejo le vpisani v seznam AIRE, prosilci za azil in v zares nujnih primerih.

Obeta se okrepitev

Pristojni odbornik Maurizio Negro priznava, da se v matičnem uradu soočajo s kadrovskim primanjkljajem, vendar napoveduje, da bi se razmere morale v kratkem izboljšati. Predvidoma z začetkom aprila naj bi matičnemu uradu bile dodeljeni še dve osebi; trenutno štejejo dva oz. tri zaposlene. »Pričakovali smo, da bi nova uslužbenca bila zaposlena že z začetkom marca, vendar smo imeli nekaj birokratskih težav s pristojnim uradom. Z novo reorganizacijo dela bomo lahko bolj učinkoviti in bomo, upam, lahko skrajšali čakalne dobe. Pred par tedni je bilo za nov osebni dokument treba čakati približno 20 dni, zdaj so se razmere nekoliko izboljšale. Naj povem, da smo vsekakor na ravni drugih primerljivih občin. Naš cilj pa je vsekakor ta, da občanom nudimo čim boljše storitve. Zaradi tega se nadejamo, da bomo z novimi zaposlitvami izboljšali izkušnjo občanov,« pravi Negro.

Težava, kot omenjeno, se poleg dolge čakalne dobe pojavlja tudi s telefonskimi klici. Za predhodno prijavo se lahko občani povežejo na spletno stran ministrstva, pošljejo elektronsko sporočilo ali pa telefonirajo v navedenem urniku. Obstaja sicer neko nesoglasje med informacijami na spletni strani in neposredno izkušnjo, saj na spletni strani piše, da na telefon odgovarjajo od 8.30 do 12. ure in od 12.30 do 13.30: registriran glas po telefonu pa pove, da je urnik od 8.30 do 10. ure in od 12.30 do 13.30. Odbornika smo opozorili na napako, povedal pa je, da imajo podaljšanje urnika vsekakor v načrtu, ko bodo urad okrepili. »Vsaj enega uslužbenca bi radi posvetili izključno telefonski liniji. Sedanja težava je v tem, da kdor odgovarja na telefon istočasno sprejema stranke pri okencu, kar seveda pomeni, da vsega ne zmore. »Število ur, med katerimi je osebje na razpolago po telefonu, bi radi dvignili od 12 do približno 20,« razlaga še Negro.