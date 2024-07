Pomoč pri uporabi digitalnih storitev

V sklopu projekta Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki razpolaga s finančnimi sredstvi iz sklada za okrevanje in odpornost, odpirajo v nekaterih občinah na Tržaškem informacijske točke za pomoč pri uporabi javnih digitalnih storitev. Občina Trst je svoje že odprla v prostorih občinskih uradov v ulicah Macelli 1, Procureria 2/A in Mazzini25, od danes (ponedeljka) bo tovrstna pomoč na voljo še v Ulici Locchi 23/A, pa tudi v Naselju sv. Mavra in na Trgu Caliterna v Miljah. Manjše občine se bodo zaenkrat oprle na te centre.

Storitev je namenjena vsem občanom, zlasti starejšim, ki se s težavo soočajo z administrativnimi postopki v vedno bolj digitaliziranem svetu. Občina Devin - Nabrežina sporoča, da bo njena info točka od danes (ponedeljka) delovala v pritličju urada za socialne storitve na naslovu Naselje sv. Mavra 124. Kdor potrebuje pomoč, bo lahko po predhodnem naročilu prejel praktično podporo pri aktiviranju in uporabi digitalne identitete (SPID), elektronske osebne izkaznice (CIE) in pri uporabi drugih digitalnih storitev, ki omogočajo hitrejšo in varnejšo izpeljavo opravil.

»Z info točko želi občina pomagati občanom, da spoznajo in razumejo delovanje storitev, ki lahko poenostavijo odnose z javno upravo že s pravilno uporabo aplikacij, ki so sedaj na voljo v vsakem mobilnem telefonu,« pojasnjuje devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Podžupan Mitja Petelin, ki ima v občinskem odboru tudi resor za inovacije in digitalizacijo, pa dodaja, da je digitalizacija javne uprave »koristen in potreben proces, moramo pa tudi poskrbeti za digitalizacijo državljanov. Naša občina goji ambiciozen načrt digitalizacije storitev, zato želimo vsem občanom omogočiti pridobitev digitalnih veščin.«

Info točka v Naselju sv. Mavra bo odprta ob ponedeljkih in petkih od 8.30 do 13.30. Za dostop do storitev bo potrebno rezervirati termin na telefonski številki 040 347 87 51, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 11. uro ali ob torkih in četrtkih med 15. in 17. uro. Možno je tudi spletno naročanje na povezavi accademiadigitalediffusa.regione.fvg.it.

V Miljah bo od danes (ponedeljka) info točka zaživela v nekdanjem informacijskem centru na Trgu Caliterna, odprta bo ob torkih, sredah in četrtkih med 8.30 in 13.30. »To je brezplačna storitev, do katere imajo pravico vsi, ki hočejo povečati svoje digitalne kompetence,« pojasnjuje pristojni občinski odbornik Andrea Mariucci.