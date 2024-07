Erika Cijan na čelu goriškega pokrajinskega sindikata CISAL

Erika Cijan je nova goriška pokrajinska sekretarka sindikata CISAL. Goriško Slovenko so na to mesto izvolili na pokrajinskem kongresu, ki je potekal 9. julija ob navzočnosti deželnih sekretarjev CISAL Claudia Palmisciana, Ettoreja Michelazzija in Arianne Tofani. Pokrajinski odbor je izvolil tudi druga dva člana pokrajinskega vodstva, in sicer Eleno Zanier in Igorja Preglja.Erika Cijan, ki je zaposlena pri podjetju Poste Italiane, se je v sindikat CISAL vključila leta 2009. Od leta 2016 je odgovorna za sindikat poštnih delavcev FAILP-CISAL na Goriškem. Nova pokrajinska sekretarka je po izvolitvi poudarila, da mora sindikat CISAL okrepiti svoje delovanje na Goriškem. »Leta 2025 se bo tu uresničil projekt GO! 2025, Nova Gorica in Gorica bosta Evropska prestolnica kulture. Ta dogodek je edinstvena priložnost za promocijo ter razvoj ustvarjalnosti in kulture na območju Furlanije - Julijske krajine, omogočil pa bo tudi soudeležbo različnih lokalnih proizvodnih sistemov in bo imel pozitivne učinke tudi na gospodarstvo,« meni Erika Cijan. Nova sekretarka napoveduje, da bo sindikat CISAL nudil svojo podporo za čim boljše delovanje javnih uradov ter nudenje javnih storitev in nastanitev, prizadeval pa si bo tudi za zaščito vključenih delavcev.