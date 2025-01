Ko se posameznik odloči za boj s sistemom

En mesec pred uradnim odprtjem Evropske prestolnice kulture je Kinoatelje v četrtek v Kinemaxu na Travniku svoj program dejavnosti v slavnostnem letu 2025 začel s posebnim dogodkom, italijansko premiero nove slovenske filmske komedije To je rop, režiserja Gregorja Andolška. Filmski večer, na katerem je bil navzoč režiser skupaj z nekaterimi drugimi člani filmske ekipe, je bil obenem prvi v Ciklu slovenskega filma v Italiji, ki bo skozi vse leto ponudil javnosti redna mesečna srečanja s sodobno slovensko produkcijo.

Filme v izvirniku in z italijanskimi podnapisi bodo vrteli vsak drugi četrtek v mesecu. Naslednje srečanje je že napovedano 13. februarja s filmom Ali je bilo kaj avantgardnega? (Alpe-Adria underground!) avtorjev Jurija Medena in Matevža Jermana, marca bo na sporedu dokumentarni film Cent’anni režiserke Maje Doroteje Prelog, aprila pa Nekoč v Posočju cineastke Eme Kugler, je na večeru povedala programska vodja Kinoateljeja Mateja Zorn.

Film To je rop! je celovečerni prvenec režiserja Gregorja Andolška, ki je nase že opozoril z nekaj zanimivimi kratkimi filmi, tokrat pa se je preizkusil v socialni drami, vendar v za slovensko filmsko srenjo neobičajnem lahkotnem in humorističnem ključu. Film so jeseni predstavili na Festivalu slovenskega filma, v redno distribucijo pa bo v Sloveniji prišel v poletnem času, sta na predstavitvi v Gorici povedala predstavnika produkcije, kjer so se tako odločili v prepričanju, da bo zaradi svoje lahkotne vsebine primeren prav za poletna predvajanja tudi na prostem.

Glavni, komično nesrečni junak filma je Rajko, mlad profesionalni čarodej, ki si je med nastopom v nekem trgovskem središču zlomil roko. Dva meseca ne bo mogel delati, zato se obrne na svojo zavarovalnico Tangenta, da bi mu izplačali tri tisoč evrov zavarovalnine. Znajde se pred neprebojnim birokratskim zidom, kjer mu zavarovalniški agenti z vsemi možnimi pretvezami odrekajo izplačilo denarja. Nepričakovano pa se na njegovo stran postavi nekoliko zavaljeni, a dobrosrčni zavarovalniški agent Marcel, ki mu skuša pomagati. Ko nadrejeni tudi njega zavrnejo, se Marcel odloči za ugrabitev direktorja Tangente. V zadevo se hočeš nočeš znajde vpleten tudi Rajko. Tako se začne beg z ugrabljenim direktorjem, ki bo ponudil kar nekaj akcije in presenetljivih razpletov.