Koledovanje s človekoljubnim ciljem

Števerjanski trije kralji so že v nedeljo obiskali družine, ki živijo izven Števerjana. Danes so poskrbeli še za obisk števerjanskih domačij, po vasi sta se odpravili dve skupini treh kraljev; prvo so sestavljali Patrik Boškin, Luka in Patrik Manià, drugo pa Fran Miklus, Ivan Devetak in Gregor Antoni. Za njihova oblačila je tudi letos poskrbela kostumistka Snežica Černic.

Trije kralji so povsod zapeli in pustili znamenje svojega obiska: na vhodnih vratih so s kredo zapisali začetnice svojih imen in datum. Med koledovanjem so zbirali prispevke za združenje Spiraglio iz Gorice in ustanovo ABC Burlo iz Trsta.