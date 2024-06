Košarkarski turnir je tudi vaški praznik

Več kot 130 košarkarjev in košarkaric najrazličnejših starostnih skupin je minulo soboto in nedeljo potrdilo, da je postal turnir Street Basket Dom 2k24 že tradicionalen in težko pričakovan dogodek goriškega poletja. Turnir v ulični košarki je že osmič na zunanjem igrišču v Pevmi priredilo AŠZ Dom v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI), združenjem Krajevna skupnost Pevma Štmaver Oslavje, Kulturnim domom in s pokroviteljstvom Občine Gorica.

Če se zaustavimo pri športnem dogajanju, so letos poskrbeli za nov rekord, saj se je turnirja prvič udeležilo kar 28 ekip, ki so v soboto odigrale 84 tekem, v nedeljo pa 58, tako da se je na igrišču zvrstilo kar 142 dvobojev, ki si jih je ogledala številna publika. Zmagovalci so bili košarkarji ekipe Team Pejo, turnir pa je dejansko v letih postal mednaroden, saj se ga udeležujejo, poleg ekip z Goriškega in Tržaškega, tudi moštva iz Slovenije. Vzdušje je bilo vseskozi živahno, dogajanje sta z glasbo popestrila didžeja Zappa in Aleksija, meso na žaru, pomfri in pijača pa so poskrbeli za to, da je turnir postal pravi vaški praznik. Poleg zmagovalcev so organizatorji poskrbeli tudi za številne posamezne nagrade, npr. za najboljšo košarkarico in košarkarja, ni pa zmanjkalo tudi nekoliko bolj »simpatičnih priznanj«, saj so nagradili najlepše drese, najbolj atraktivno potezo, najbolj korektnega igralca, a tudi moškega z najlepšimi brki ter zmagovalce turnirja v briškoli. Tako bogato nagrajevanje je omogočilo kar 31 krajevnih pokroviteljev, ki so društvu Dom tudi letos priskočili na pomoč.