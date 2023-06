Kraševka se je odpravila na dopust ...

Ko Kraševka na dopust gre in s pesmijo pozdravi vse je bil naslov večera, ki ga je ženska vokalna skupina Danica z Vrha priredila v četrtek ob zaključku pevske sezone. Večer, ki je bil vključen v cikel srečanj Junijski večeri Občine Sovodnje in med preddogodke letošnjega Slofesta, je ob glasbi in petju oblikovala tudi zdrava satira z dvojico Tanka in Dolka, sicer članicama pevske skupine Tanjo Kuzmin in Dolores Černic, ki sta na prav poseben način predstavile »etnološke« značilnosti vrhovskih pevk v celovečernem dokumentarcu Superquak – Kot quakajo one, ne quaka nihče.

Femina Danitiensis

Kot je bilo slišati v uvodnem »dokumentarcu«, se po Vrhu potepa posebna vrsta hominidov, t.i. Femina Danitiensis, ki jo odlikujejo inteligenca, kultura, tehnika in klepetavost in čez leto zahaja v brlog, ki ga zaznamujejo zelo hladne zime in zelo vroča poletja. Na čelu skupine je prava femina alpha, Jana Drassich, ki je mirna, samozavestna, simpatična, miroljubna, ustvarjalna, originalna in potrpežljiva in prihaja iz »naravnega rezervata« Santa Crux, po slovensko iz Križa. Drassicheva je nato opisala značilnosti pravega »Kržana«, ki najraje hodi na sprehod na Sveti Primož, ne sklanja samostalnikov in mora prehoditi preko 200 stopnic, da pride do morja.

V kriškem narečju je Jana Drassich, sicer dirigentka skupine Danica, povezovala večer, ki ga je sestavljajo petje, glasba in tudi bolj sproščeni trenutki. Ob koncu letošnje pevske sezone so se pevke Ženske vokalne skupine Danica predstavile z razvejanim programom. Najprej so zapele tri slovenske ljudske pesmi, in sicer Mlin, Sonce ljubo in skladbo Iz zemlje gre v trsek, nato pa so publiko z glasbo popeljale dlje, na japonsko s pesmijo Akaihana, v deželo Maorijev in še v spiritualno glasbo s pesmijo Deep River. V repertoarju ni zmanjkala pesem Katjuša, pa tudi dve ljubezenski skladbi, in sicer Kemu si dala rožice in Stoj Marija.

Večer, ki se ga je udeležil tudi župan Luca Pisk, sta dopolnili mladi pianistki Julija Devetak in Kim Campo Dall’Orto, ki sta nastopili v pravem klavirskem dvoboju, poleg njiju pa še harmonikaš Manuel Visintin. Skladbo iz dežele Maorijev pa je popestril tudi ples mlade skupine Vrhovk Kim, Julije, Eleonore, Martine in Gaje. Prijeten glasbeni večer je skupina Danica zaključila s himno Kraševka ti da srce.