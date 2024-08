Lažna karabinjerja ogoljufala 80-letnico

Lažna karabinjerja sta prejšnji teden v Gradežu ogoljufala 80-letno žensko. 24-letna moška po rodu s Sicilije sta starostnico prepričala, da je njen vnuk povzročil prometno nesrečo. Ženska jima je izročila 1630 evrov gotovine, zlato ogrlico, poročni prstan in moško uro, vendar je takoj zatem poklicala na pomoč varnostne organe. Na kraj so pridrveli karabinjerji, ki so prijeli goljufa nedaleč od ženskinega doma in kmalu zatem še njegovega pajdaša, ki ga je čakal v avtomobilu. Karabinjerji so dvojico aretirali in odpeljali v goriški zapor.