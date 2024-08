Leta 1987 je jez pod Podgoro še stal ...

V dneh, ko so v polnem teku priprave na 39. Soško regato, ki bo na sporedu v nedeljo, 1. septembra, je iz Podgore slišati ropot gradbenih strojev: bagra že nekaj dni rušita ostaline nekdanjega jezu pod podgorsko »pašerelo«, ki se ga starejši udeleženci spustov po Soči dobro spominjajo ...

K članku pristavljamo fotografijo iz leta 1987, iz časa 2. Soške regate, ko je pod Podgoro jez še stal in so ga morali kajakaši »preskakovati«, kar ni bilo ravno enostavno. Že naslednje leto je deroča Soča odnesla dobro polovico rečne pregrade, drugo polovico pa odstranjujejo prav te dni.

Od Solkana do Pevme

Start letošnje izvedbe čezmejne športne prireditve, ki že skoraj trideset let povezuje ljubitelje vodnih športov in obenem narave, bo pri čolnarni v Solkanu (pri Žogici).

Prijave bodo zbirali od 9.30 dalje. Vpisnina znaša 15 evrov (za otroke do dvanajstega leta starosti 10 evrov). V ceno sta vključena spominska majica in topel prigrizek po končani regati.

Organizatorja spusta, kajakaška kluba Soške elektrarne in Šilec opozarjata, da udeleženci regate vozijo na lastno odgovornost, obvezno bodo morali nositi rešilni jopič in čelado. Organizatorja si ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitno nastalo škodo na predmetih in osebah pred, med in po prireditvi.

Proga od Solkana do plavajočega pomola pri Pevmi meri šest kilometrov, težavnostna stopnja pa je 1-2/3. Kdor nima svojega plovila, se lahko prijavi za veslanje na gumenjaku. Informacije nudijo v goriškem uradu Združenja slovenskih športnih društev v Italiji (tel. 0481 33029, naslov elektronske pošte gorica@zssdi.it) ali na naslovu elektronske pošte kksilec@gmail.com.

Po izstopu na cilju v soškem parku v Pevmi bodo gumenjake in druga plovila naložili na kombije in jih pripeljali v Kajakaški center v Solkanu, kjer bo na voljo topel obrok, sledila bosta nagrajevanje in srečelov.