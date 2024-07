Lutke za vse okuse in starosti

Ali ni gledališče, še posebej lutkovno gledališče, področje iluzij in prevar? Tako se sprašujejo prireditelji že 33. lutkovnega festivala Alpe Adria Puppet Festival, ki so letošnjo izvedbo posvetili prav temi iluzije. Festival prireja CTA- Center za animacijo in lutkovno gledališče iz Gorice pod umetniškim vodstvom Roberta Piaggia. Letos so si festival zamislili v dveh sklopih: prvi del bo potekal od 19. do 23. avgusta. Večina predstav bo na ogled v Gradežu, novost pa je, da bodo nekatere uprizorili tudi v Števerjanu, Čedadu, Gradišču in Škocjanu. »Prvi del festivala bo še posebej primeren za družine, in sicer ne le italijansko govoreče, temveč za vse,«je pojasnila Sabrina Vidon, predstavnica tiskovnega urada CTA. Drugi sklop bo potekal od 1. do 6. oktobra v Gorici in Novi Gorici (tudi v Kulturnem Domu in KC Lojze Bratuž). »Ta del se bo osredotočil na nove trende v lutkovnem gledališču in na inovacije v evropskem prostoru,« je povedala Sabrina Vidon.

Festival v evropskem duhu

Festival bo skupno sestavljalo 54 dogodkov in 41 različnih uprizoritev. Obsežen program sta na včerajšnji tiskovni konferenci predstavila umetniški vodja Roberto Piaggio in sodelavka Serena Di Blasio. Na sporedu bodo tudi premiere, ki so nastale iz sodelovanja CTA s krajevnimi organizacijami in ustanovami, kot so Piccolo Opera Festival, Slow Coop in Teatri Stabil Furlan. »Letošnji festival vključuje več evropskih projektov, koprodukcij in sodelovanj,« je povedal Piaggio in dodal, da so si prireditelji že od vsega začetka, ko Slovenija še ni bila v Evropski uniji, prizadevali organizirati festival, ki bi bil »odprt in dinamičen čezmejni laboratorij«.

