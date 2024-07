Manj kirurških posegov in hospitalizacij

Zdravstveno podjetje Asugi je v poletnih mesecih zagotovilo dopust uslužbencem goriške in tržiške bolnišnice, do približno 15. septembra pa bo marsikatera storitev javnega zdravstva okrnjena. Na Goriškem bodo na primer opravljali od 20 do 30 odstotkov kirurških posegov manj, nujni posegi pa bodo seveda vedno zagotovljeni. V goriški bolnišnici bodo lahko do konca julija hospitalizirali manj ljudi, in sicer bo zmanjkalo 14 razpoložljivih mest. V tržiški bolnišnici pa bo avgusta na razpolago deset postelj manj.

»Podjetje Asugi je svojim uslužbencem omogočilo, da koristijo letni dopust, kar je seveda pozitivna stvar. Zaradi tako in tako preveč okrnjenega kadra pa so posledice razvidne tako v začasnem zmanjšanju storitev kot v veliki količini dela, ki ga mora opraviti, kdor ostane v službi,« so zapisali predstavniki FP CGIL, potem ko je zdravstveno podjetje objavilo letošnje dopuste zdravstvenega osebja na Goriškem. Sindikat je obenem ponovno opozoril, da je nujno potrebno pripraviti in izvesti izredni načrt zaposlovanja na Goriškem ter nasploh na deželni ravni.

Katere storitve bodo omejili

Poleg kirurških operacij in hospitalizacij bodo do septembra delno prekinili več storitev. Kardiološke ambulante bodo avgusta delovale v okrnjeni obliki. V domovih za dolgotrajno oskrbo (RSA) v Gorici in Krminu bo zmanjkalo do devet mest. Dopusti bodo v manjši meri vplivali tudi na preventivo, med 12. in 16. avgustom pa bo začasno prekinjeno cepljenje.