Med trgatvijo na območju Branika tatovi izpraznili več vozil

Novogoriški policisti so včeraj posredovali na območju Branika, od koder so bili obveščeni o vlomu v več osebnih avtomobilov v času trgatve. Ugotovili so, da je v enem primeru neznani storilec razbil steklo na sprednjih desnih vratih avtomobila renault clio, ki je bil parkiran ob glavni cesti, tik ob tabli za naselje Branik. Iz omenjenega vozila so tatovi ukradli denarnico in mobilni telefon huawei P30. Iz drugih dveh odklenjenih avtomobilov, ki sta bila parkirana v vinogradu, pa so ukradli denar in osebne dokumente oškodovancev. O vlomih v vozila je Policija obvestila pristojne pravosodne organe. Okoliščine kaznivih dejanj v vozila Policija še preiskuje.

Policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjajo vse občane in občanke na upoštevanje osnovnih zaščitnih ukrepov in svetujejo, naj se v avtomobilih ne puščajo vrednejši predmeti na vidnih mestih in niti v predalih. Vozila pa je tudi potrebno ob odhodu zakleniti, še svetujejo.