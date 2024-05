Ustvarjalnost povezala mlade iz šestih društev

Ustvarjalnost je povezala mlade iz šestih društev, ki delujejo pod okriljem ZSKD. Zveza je jeseni izpeljala niz delavnic v sodelovanju z liceji Trubar - Gregorčič in tehniškimi zavodi Cankar - Zois - Vega, ki so se jih udeležili razni dijaki. V višješolskem središču in v domu Andreja Budala v Štandrežu je potekala fotografska delavnica, ki jo je vodila fotografinja Dominique Pozzo, medtem ko so dijaki na Bukovju ustvarili grafit pod mentorstvom Jakoba Jugoviča.

Grafit so odkrili in fotografije razstavili v petek na Bukovju, kjer so si mladi iz sodelujočih društev (Briški grič iz Števerjana, Oton Župančič iz Štandreža - mladinski odsek Pičulati, Kulturno društvo Sovodnje, Skala iz Gabrij, Danica z Vrha in godba na pihala Kras iz Doberdoba) zamislili kulturni in družabni večer z naslovom COOLtura Party. Dogodek sta povezovali Julija in Nastja Tomsic, ki je poseben pozdrav namenila predsedniku Briškega griča Jošku Terpinu in ravnatelju licejev Trubar - Gregorčič Petru Černicu, poleg tega se je zahvalila za sodelovanje Dominique Pozzo, Jakobu Jugoviču in še profesorju Štefanu Turku, brez katerega bi delavnica grafitarstva ne tako lepo uspela. V imenu ZSKD je spregovorila Jana Pečar, ki je čestitala vsem sodelujočim pri projektu in še zlasti mladim, ki so se res izkazali pri organizaciji večera.

V nadaljevanju je nastopila glasbena skupina MN Dance School iz Nove Gorice, medtem ko so za glasbo poskrbeli glasbenik Mattia Visintin s svojimi avtorskimi pesmimi, Rujni muzikanti in DJ Boskin.