V Brestovici pri Komnu trčili motorni kolesi

Koprski policisti so včeraj ob 11.19 posredovali v Brestovici pri Komnu, kjer sta pri bencinskem servisu trčili dve motorni kolesi. Ugotovili so, da je prometno nesrečo povzročila 56-letna državljanka Italije, ki se je z motorjem vključevala v promet, pri čemer je izsilila prednost 60-letnemu državljanu Italije, ki je s 26-letno sopotnico, prav tako državljanko Italije, z motornim kolesom vozil iz smeri bivšega mejnega prehoda Klariči v smeri proti Brestovici pri Komnu. Vsi trije so se v nesreči lažje poškodovali. Povzročiteljici bodo izdali plačilni nalog.