»Glavna beseda občanom«

Neodvisni županski kandidat Peter Ferfoglia, ki ga podpirata lista Slovenska skupnost in in občanska lista Zaživimo Občino, je včeraj v Tržaški ulici odprl svoj volilni sedež in predstavil svoj volilni program. Predstavitev je izpeljal s pomočjo table. Na njej so bile zapisane glavne točke volilnega programa, dober del table pa še ni bil popisan. »Želimo, da bi belo polje z nami napolnili občani,« je dejal Ferfoglia.

Ob županskem kandidatu sta spregovorila še občinski sekretar Slovenske skupnosti Marco Jarc in vodja občanske liste Zaživimo Občino Lamberto Soranzio, ki sta predstavila kandidate za občinske svet in skupno vizijo prihodnosti vasi.

»Naša koalicija je nastala iz želje po konkretnih spremembah. Naše prepričanje je, da je bilo v zadnjih letih v Doberdobu storjenega premalo. Manjkajo na primer pločniki, manjkajo infrastrukture,« je povedal Marco Jarc. Soranzio pa je poudaril potrebo po skupnem upravljanju občine, v katero bi bili vpleteni tudi občani. »Kar želim dati tej skupnosti, je predvsem možnost participacije,« je povedal Lamberto Soranzio.

Glavne točke volilnega programa je v nadaljevanju povzel Peter Ferfoglia. »Želimo biti pozorni ne samo na ohranjanje teritorija, temveč ga želimo promovirati, tako da nas bodo vsi iskali. Promovirati želimo kmečki turizem ter organizirati razne kulturne in športne dejavnosti. Vas želimo olepšati, saj je dodana vrednost tista, ki pravzaprav naredi razliko,« je prepričan županski kandidat