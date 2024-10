Med uvodom in zaključkom EPK 2025 kar 800 dogodkov

Le še dobrih sto dni loči obe Gorici do uradnega začetka Evropske prestolnice kulture. Kaj ta prinaša v čezmejni prostor? Doslej se je v tej luči odvilo že več kot 40 dogodkov, ki predstavljajo uverturo v dogajanje prihodnjega leta. Uradni program EPK sicer prinaša okoli 400 dogodkov, še enkrat toliko pa se obeta spremljevalnih dogodkov.

Program po bo besedah Mije Lorbek, direktorice Zavoda GO! 2025, zadovoljil okuse vseh generacij, poleg kulturnih pa bo prinesel še športne in kulinarične dogodke. Uradni začetek bo 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, ko obeležujemo datum smrti slovenskega pesnika Franceta Prešerna in datum rojstva italijanskega pesnika Giuseppeja Ungarettija. »Med vrhunci nas najprej čaka velika otvoritev na slovenski kulturni praznik 8. februarja, odvijala se bo od jutra do večera na petih trgih obeh Goric. Med 1. in 9. majem pa nas čaka Pohod za Evropo, ko bomo na športne in umetniške načine prehajali tisto mejo, ki je narode nekoč razdruževala, sedaj jih pa združuje skozi kulturna doživetja,« našteva Lorbek.

Jeseni prihajajo razširjeni Okusi brez meja, med 1. in 5. decembrom pa bodo EPK zaključili s skupno osvetlitvijo obeh mest, svetlobnimi instalacijami, glasbo in druženjem. Med umetniško dovršenimi dogodki Lorbek izpostavlja še klavirski koncert svetovno priznanega pianista Aleksandra Gadžijeva, ki bo julija nastopil ob treh solkanskih mostovih, julij prinaša tudi nastop plesalcev MN Dance Company v solkanskem kamnolomu. Maja bodo v parku Rafut zadoneli zvoki drevesnega orkestra, samostan Kostanjevica, Trg Evrope, goriški Travnik in železniški podhod, ki nastaja, pa bodo povezale točke programa Bulevar. Poleg tega se obetajo še spremljevalni program in programi, ki izhajajo iz razpisov Sklada za male projekte GO! 2025.

Pestro bo tudi na goriški strani, napoveduje župan Rodolfo Ziberna. »Veliko bo koncertov na kmalu predelani ploščadi pri Rdeči hiši, tam se obetata dva do trije koncerti za okoli 10.000 ljudi, potem bo na letališču na Rojah predvidena najmanj dva koncerta za 70 do 80.000 ljudi,« pravi Ziberna. Ker bo šlo za odmevne koncerte, bodo po njegovih besedah nanj prihajali ljudje od blizu in daleč, vsak dogodek na letališču bo po njegovih besedah imel po 30 milijonov evrov gospodarskega učinka, saj bodo ljudje na tem območju tudi prenočevali, jedli itd.

Že to soboto v Gorici odpirajo razstavo o Ungarettiju, naslednje leto bo organizirana razstava o Francu Basagli, človeku, ki je spremenil potek dela v psihiatriji na evropski ravni. Goriški župan izpostavlja tudi Giro d’Italia - 14. etapa se bo namreč 24. maja 2025 zaključila na Trgu Evrope - in druge športne dogodke, od košarke do nogometa in ragbija.Ziberna izpostavlja še veliko pustovanje v februarju, ki se bo odvijalo med Goricama, na njem bo nastopilo okoli 1500 ljudi, skupine bodo iz vse Evrope. Zgodovinski festival èStoria bo v treh dneh v Gorico in Novo Gorico pripeljal več kot 200 kulturnih dogodkov, septembrski Okusi ob meji pa bodo prihodnje leto segli tudi čez mejo na slovensko stran. Za zadnja omenjena dogodka novogoriški župan Samo Turel upa, da bosta v taki obliki postala stalnica tudi po letu 2025. Na področju kinematografije bodo gostili Dneve avtorskega filma zveze FICE, ki bo vključevali projekcije in razprave na slovenski in italijanski strani, še dodaja Ziberna, ki poleg programa izpostavlja tudi pomembno pridobitev goriškega prostora na področju prometnih povezav.

Nova Gorica in Gorica sta bili na obrobju, danes pa bomo, zahvaljujoč šestim hibridnim vlakom, ki jih je kupila Dežela FJK, povezani neposredno iz Benetk vse do Nove Gorice, pravi Ziberna, novogoriški župan Samo Turel pa dodaja, da bo železniški potniški promet na relaciji Nova Gorica–Gorica stekel 1. januarja 2025, poleg tega bo na račun spremenjenega voznega reda s strani Slovenskih železnic na novogoriško železniško postajo prišlo več vlakov. »Eden od teh vlakov je že opremljen z vsemi logotipi EPK, neposredno iz Benetk boste lahko prišli v Novo Gorico in obratno, ne bo treba več preko Tržiča. Poleg tega italijanska Freccia Rossa že vozi iz Neaplja vse do Gorice,« nadaljuje Ziberna. Računajo pa tudi na letališče Ronke, kjer se je število potnikov po njegovih navedbah iz 600.000 povzpelo na milijon letno.Prihodnje leto bo vsako četrtletje izhajal uradni vodnik po programu, prva testna različica oz. mini vodnik je te dni na voljo na vseh kulturnih točkah in lokacijah EPK v Novi Gorici in Gorici.