Mejni prehod na Škabrijelovi bo nekaj dni zaprt zaradi del

Mejni prehod med Škabrijelovo ulico v Gorici in Erjavčevo ulico v Novi Gorici je ponovno zaprt za motorni promet. Gre za posledico nujnih sanacijskih del v okviru gradnje odvodnika na potoku Koren, zaradi katerih bo v Erjavčevi ulici v Novi Gorici veljala začasna zapora med mejnim prehodom in križiščem s Kolodvorsko potjo. Po napovedih novogoriške občine bo zapora veljala do ponedeljka, 13. septembra. Nanjo opozarjajo tudi prometni znaki, ki so jih postavili v začetku Škabrijelove ulice. Zapora velja samo za motorni promet, prehod meje je torej za pešce in kolesarje možen.